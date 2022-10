الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، إلى ملعب ”الاتحاد“ لمتابعة لقاء الديربي بين مانشستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة ديربي مانشستر.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”الاتحاد“ في الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حسن العيدروس.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة بقيادة مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا.

وحقق مانشستر سيتي 5 انتصارات وتعادلين دون هزيمة، وسجل الفريق 23 هدفًا واستقبل 6 أهداف.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 12 نقطة بقيادة مديره الفني الهولندي إيريك تين هاغ.

وحقق مانشستر يونايتد 4 انتصارات متتالية بعدما تلقى هزيمتين في أول جولتين، وسجل مانشستر يونايتد 8 أهداف واستقبل مثلها.

ويعد النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي وهداف الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفًا، كما يبقى ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد هداف فريقه برصيد 3 أهداف.

أرقام من الديربي

تقابل الفريقان في 187 مباراة سابقة ويتفوق مانشستر يونايتد برصيد 77 انتصارًا مقابل 57 فوزًا للسيتي و53 تعادلا.

وأقيمت أول مباراة للديربي يوم الـ12 من نوفمبر 1881 بينما انتهى آخر لقاء بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 4-1 يوم الـ6 من مارس الماضي.

ويعد واين روني هداف الديربي برصيد 11 هدفًا كما إن ريان غيغز الأكثر مشاركة في 36 مباراة.

STAT CHAT | Manchester United 📊

All the key numbers ahead of today’s Manchester derby with @Cisco featuring predictions from @OfficialPDickov! 🔢 pic.twitter.com/cmcPyN2OPF

— Manchester City (@ManCity) October 2, 2022