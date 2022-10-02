الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، إلى ملعب ”الاتحاد“ لمتابعة لقاء الديربي بين مانشستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة ديربي مانشستر.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”الاتحاد“ في الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حسن العيدروس.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة بقيادة مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا.

وحقق مانشستر سيتي 5 انتصارات وتعادلين دون هزيمة، وسجل الفريق 23 هدفًا واستقبل 6 أهداف.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 12 نقطة بقيادة مديره الفني الهولندي إيريك تين هاغ.

وحقق مانشستر يونايتد 4 انتصارات متتالية بعدما تلقى هزيمتين في أول جولتين، وسجل مانشستر يونايتد 8 أهداف واستقبل مثلها.

ويعد النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي وهداف الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفًا، كما يبقى ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد هداف فريقه برصيد 3 أهداف.

أرقام من الديربي

تقابل الفريقان في 187 مباراة سابقة ويتفوق مانشستر يونايتد برصيد 77 انتصارًا مقابل 57 فوزًا للسيتي و53 تعادلا.

وأقيمت أول مباراة للديربي يوم الـ12 من نوفمبر 1881 بينما انتهى آخر لقاء بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 4-1 يوم الـ6 من مارس الماضي.

ويعد واين روني هداف الديربي برصيد 11 هدفًا كما إن ريان غيغز الأكثر مشاركة في 36 مباراة.

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أفكار غوارديولا

يسعى بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لحصد الفوز بلقاء الديربي لتقليص الفارق مع آرسنال صاحب الصدارة إلى نقطة واحدة.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنه يعتاد على خوض مثل هذه المباريات الكبرى منذ أن كان مدربًا لبرشلونة الإسباني وكان لقاء الكلاسيكو يحمل بالنسبة له العديد من الذكريات الرائعة.

وأشار إلى أن التنافس أمر رائع ويساعد على التطور بشكل مستمر، موضحًا أن فريقه يلعب بشكل أفضل في لقاء الديربي على ملعب ”أولد ترافورد“.

ويعتمد مانشستر سيتي على تشكيلة تضم حارس المرمى إديرسون وأمامه الرباعي مانويل أكانجي وروبن دياز وكايل ووكر وجواو كانسيلو في خط الدفاع.

ويقود رودريجو خط الوسط وبجواره كيفين دي بروين وبرناردو سيلفا مع ثلاثي الهجوم فيل فودين وجاك غريليش وإيرلينغ هالاند.

أسلحة تين هاغ

يطمع المدرب إيريك تين هاغ باستمرار انتفاضة المانيو وتحقيق الفوز الخامس على التوالي وحسم لقاء الديربي الذي يمنح فريقه ثقة أكبر.

وأكد تين هاغ في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أنه لا ينظر إلا لفريقه وما يهمه تحقيق نتيجة طيبة تساعده على التقدم في سباق المنافسة.

وأوضح أنه لن يواجه هالاند بمفرده ولكنه سيلعب ضد مانشستر سيتي وهو فريق رائع ومتكامل ويستحق الاحترام.

ويعتمد مانشستر يونايتد على تشكيلة تضم حارس المرمى دافيد دي خيا وأمامه الرباعي ليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران وديوغو دالوت وتيريل مالاسيا للدفاع.

ويقود خط الوسط سكوت ماكتموناي أو كاسيميرو وبجواره كريستيان إيريكسن وبرونو فرنانديز مع ثلاثي الهجوم أنتوني وماركوس راشفورد وغادون سانشو.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المواجهة ستشهد صراعًا تكتيكيًّا معقدًا سيرسم ملامح هذا الصدام داخل المستطيل الأخضر.

وأوضح أن مباراة الديربي في أي دوري في العالم لها أجواء وتقاليد خاصة مؤكدًا أن مانشستر يونايتد قدم مستويات جيدة قبل التوقف الدولي كما إن مانشستر سيتي فريق رائع.

وأشار إلى أن هالاند يصنع الفارق لصالح السيتي هجوميًّا ولكن مانشستر يونايتد يلعب كرة جماعية منظمة أيضًا.