تين هاغ: المواجهة ستكون مع مانشستر سيتي وليس هالاند

أشاد إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، بالمهارات التهديفية للنرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، لكن المدرب الهولندي أكد أنه فريقه لن يركز فقط على هالاند خلال قمة مدينة مانشستر التي ستجمع بين الفريقين في وقت لاحق من اليوم الأحد في ملعب الاتحاد.

وخلال المواجهة سيسعى يونايتد من أجل احتواء خطورة هالاند الذي قدم أداء متميزا بكل المقاييس منذ بداية مسيرته مع سيتي محرزا 11 هدفا في سبع مباريات في الدوري منذ انضمامه لفريق المدرب بيب غوارديولا قادما من بروسيا دورتموند الألماني.

وردا على سؤال أكد تين هاغ أنه تحدث عن قدرات ومهارات هالاند مع لاعب فريقه غادون سانشو زميل هالاند السابق في بروسيا دورتموند في إطار تحليل الفريق المنافس قبل المواجهة.

وأضاف تين هاغ: ”يعجبني أسلوب هالاند وتعجبني حركته على أرض الملعب. أسلوبه مباشر. تركيزه منصب على الأهداف واهتمامه موجه بصورة مباشرة إلى مرمى المنافس“.

”وأيضا يمكنه صنع الأهداف وأنا أحترمه. لكن بالنسبة لنا يوم الأحد فإننا لن نلعب في مواجهة هالاند بل أمام مانشستر سيتي. ونحن نركز على فريقنا ونتعامل مع سيتي كمنافس“.

ويحتل سيتي المركز الثاني بين فرق الدوري الممتاز العشرين بعد آرسنال اللندني، بينما يحتل يونايتد المركز السادس.

