هالاند يتحدث عن الذكرى السيئة لوالده مع ديربي مانشستر

اعترف النرويجي إيرلينغ هالاند بأنه لم يتحدث مع والده إلف إنغ هالاند، عن واحدة من أكثر التدخلات شهرة في تاريخ ديربي مانشستر، والتي كانت سببا في إنهاء مسيرته كلاعب.

وكان والد هالاند تلقى ضربته الشهيرة من روي كين في أولد ترافورد خلال أبريل 2001 والتي قال لاعب خط الوسط النرويجي إنها أنهت مسيرته، وفشل في إكمال مباراة أخرى قبل أن يعلق حذاءه ويعتزل ويفكر في مقاضاة روي كين لخسارته المالية جراء هذا الاعتزال بعد أن اعترف النجم الأيرلندي، قائد مانشستر يونايتد السابق، في سيرته الذاتية بأنه كان ينتقم من زميله السابق في فريق نوتنغهام فورست.

وسيتبع إيرلينغ هالاند خطى والده عندما يلعب في أول ديربي له في مانشستر، اليوم الأحد، بعد انضمامه للسيتي قادما من بروسيا دورتموند في ميركاتو الصيف.

لكن هالاند كشف أنه لم يلجأ إلى والده للحصول على المشورة في هذه المناسبة، ولم يتحدث معه بشأن الحادثة الشهيرة، وقال هالاند ”لم أتحدث مع والدي عن هذه المباراة، لكنني أعلم أنه سيكون في المدرجات يشاهدها، هذا يعني الكثير لجميع المشجعين، وكمشجع أعرف ذلك، نريد أن نجعلهم فخورين يوم الأحد، نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، لكنني متحمس للعب هذا الديربي، إنها مباراة مختلفة، لكنني أعلم أيضًا أن الديربي أكثر حدة، هذه المباريات تعني كل شيء للجماهير“.

وأضاف هداف مانشستر سيتي ”هذه هي المرة الأولى التي ألعب فيها في ديربي مانشستر بعد مشاهدته كثيرا على التلفزيون مع والدي ولا أطيق الانتظار، ستكون لحظة خاصة بالنسبة لي“.

📸 Erling Haaland in training ahead of his first Manchester derby this weekend pic.twitter.com/NBvT1IJwqF — Football Daily (@footballdaily) September 29, 2022

وسجل هالاند، الذي رفض فرصة الانتقال إلى أولد ترافورد، 14 هدفًا مذهلاً في أول تسع مباريات له مع مانشستر سيتي ويرغب في التسجيل في الديربي وأيضا في اللقاءات المقبلة، مشددا ”بالطبع سيكون من المميز أن أسجل أمام يونايتد، لكن سيكون من المميز أيضًا أن أسجل أمام كوبنهاغن، يوم الأربعاء، في دوري الأبطال، وضد ساوثهامبتون نهاية الأسبوع المقبل، أركز على كل مباراة لأنني إذا سجلت أهدافًا ولعبت بشكل جيد فهذا يعني أن ذلك سيساعدني، الفريق يحقق أهدافه هذا الموسم“.

وأضاف متحدثا عن مدينة مانشستر واستقبال جماهير مانشستر سيتي ”كان استقبالي لا يصدق، مانشستر مدينة رائعة يعيش فيها أناس يحبون كرة القدم، كان المشجعون واللاعبون والموظفون والمدربون في النادي مذهلين وقد جعلوني أشعر أنني في منزلي هنا، نحن نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، كل شيء ممكن في الديربي وعلينا جميعًا بذل قصارى جهدنا للحصول على شيء ما في هذه المباراة، ما كنت أعرفه دائمًا وما أعيشه الآن هو أنه في الدوري الإنجليزي الممتاز كل مباراة صعبة، يجب أن تكون في أفضل حالاتك وإذا لم تكن كذلك، فستتم معاقبتك“.

ويستضيف ملعب الاتحاد يوم الأحد قمة مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من المسابقة.