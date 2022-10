هالاند يتحدث عن الذكرى السيئة لوالده مع ديربي مانشستر

اعترف النرويجي إيرلينغ هالاند بأنه لم يتحدث مع والده إلف إنغ هالاند، عن واحدة من أكثر التدخلات شهرة في تاريخ ديربي مانشستر، والتي كانت سببا في إنهاء مسيرته كلاعب.

وكان والد هالاند تلقى ضربته الشهيرة من روي كين في أولد ترافورد خلال أبريل 2001 والتي قال لاعب خط الوسط النرويجي إنها أنهت مسيرته، وفشل في إكمال مباراة أخرى قبل أن يعلق حذاءه ويعتزل ويفكر في مقاضاة روي كين لخسارته المالية جراء هذا الاعتزال بعد أن اعترف النجم الأيرلندي، قائد مانشستر يونايتد السابق، في سيرته الذاتية بأنه كان ينتقم من زميله السابق في فريق نوتنغهام فورست.

وسيتبع إيرلينغ هالاند خطى والده عندما يلعب في أول ديربي له في مانشستر، اليوم الأحد، بعد انضمامه للسيتي قادما من بروسيا دورتموند في ميركاتو الصيف.

لكن هالاند كشف أنه لم يلجأ إلى والده للحصول على المشورة في هذه المناسبة، ولم يتحدث معه بشأن الحادثة الشهيرة، وقال هالاند ”لم أتحدث مع والدي عن هذه المباراة، لكنني أعلم أنه سيكون في المدرجات يشاهدها، هذا يعني الكثير لجميع المشجعين، وكمشجع أعرف ذلك، نريد أن نجعلهم فخورين يوم الأحد، نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، لكنني متحمس للعب هذا الديربي، إنها مباراة مختلفة، لكنني أعلم أيضًا أن الديربي أكثر حدة، هذه المباريات تعني كل شيء للجماهير“.

وأضاف هداف مانشستر سيتي ”هذه هي المرة الأولى التي ألعب فيها في ديربي مانشستر بعد مشاهدته كثيرا على التلفزيون مع والدي ولا أطيق الانتظار، ستكون لحظة خاصة بالنسبة لي“.

📸 Erling Haaland in training ahead of his first Manchester derby this weekend pic.twitter.com/NBvT1IJwqF

— Football Daily (@footballdaily) September 29, 2022