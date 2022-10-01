كلوب بعد تعادل ليفربول مع برايتون: علينا القتال لقلب الوضع الحالي

دعا يورغن كلوب، مدرب ليفربول، لاعبيه إلى ”القتال“ لقلب بدايتهم المحبطة للموسم إذ إنهم يبتعدون عن آرسنال المتصدر بفارق 11 نقطة بعد التعادل 3-3 مع برايتون آند هوف ألبيون اليوم السبت.

وتأخر ليفربول بهدفين دون رد بعد مرور 17 دقيقة على بداية المباراة في ملعب أنفيلد، لكنه عاد في النتيجة وتقدم 3-2.

لكن الهدف الذي أحرزه لياندرو تروسارد قبل سبع دقائق على النهاية، ليكمل ثلاثيته من الأهداف، فرض التعادل على ليفربول الذي يحتل المركز التاسع برصيد عشر نقاط من سبع مباريات في مطلع شهر أكتوبر تشرين الأول المزدحم في المباريات الحاسمة.

وقال كلوب ”علينا أن نقاتل لقلب هذا الوضع. يمكن للاعبين أن يلعبوا على نحو أفضل بكثير. عملي أن أخلق وضعا يمكننا فيه أن نلعب أفضل كثيرا، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى الاستقرار.

”علينا أن نسيطر على المباراة، وهو ما تحدثنا عنه منذ عامين أو ثلاثة.

”يجب عليك أن تعمل تدريجيا لاستعادة الثقة. تحلينا بالثقة في بعض اللحظات اليوم، لكن تمريراتنا في المباراة لم تكن موفقة، لم تكن دقيقة. كان بإمكاننا التعامل بصورة أفضل في كل هدف استقبلناه“.

ويثير مستوى ليفربول في بداية المباريات قلق المشجعين إذ إن الأداء المتواضع في الدقائق الأولى من مباراة اليوم وضعه في مأزق.

وكان ليفربول أول من استقبل أهدافا تسع مرات في آخر 11 مباراة خاضها في الدوري، وسيطر برايتون، في أول مباراة بقيادة المدرب روبرتو دي تسيربي، على أول 20 دقيقة.

وأضاف كلوب ”الثقة ليست في أعلى مستوياتها“، مشيرا ”نريد استعادة الثقة ومضاعفتها، لم يساعد الهدفان الأول والثاني على ذلك.

”أسلوب برايتون فاجأنا، فلم تكن لدينا أي فكرة عن أسلوبه، روبرتو فعل الأمور على نحو صحيح، ولكن قبل أن نتأقلم كنا قد تأخرنا 2-صفر“.

وتابع: ”ثم زاد فهمنا لطريقة لعب المنافس وتعاملنا معها على نحو أفضل، لنعود في المباراة، ولكن حتى عندما تقدمنا بهدف، لم نكن مقنعين في تلك اللحظات، علينا أن نرفع المستوى“.