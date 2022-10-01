كونتي: طرد إيمرسون أنهى آمالنا أمام آرسنال

قال أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير، إن طرد إيمرسون رويال ”أنهى“ آمال فريقه أمام آرسنال في قمة شمال لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وكان توتنهام متأخرا 2-1 في ملعب الإمارات بعدما استغل غابرييل جيسوس هفوة من الحارس هوغو لوريس ليمنح آرسنال التقدم بعد دقائق من بداية الشوط الثاني.

وبلا مبرر، ارتكب البرازيلي رويال مخالفة عنيفة ضد مواطنه غابرييل مارتينيلي وهو في منتصف ملعبه، ليشهر الحكم أنتوني تيلور البطاقة الحمراء في قرار أيده حكم الفيديو المساعد.

وكان كونتي يحاول إجراء ثلاثة تبديلات عندما أحرز غرانيت تشاكا هدفا ثالثا ليحسم الانتصار الذي أبقى آرسنال في صدارة جدول الترتيب، فيما تلقى توتنهام خسارته الأولى هذا الموسم.

وحرص كونتي على عدم انتقاد تيلور لكنه قال إن الطرد كان نقطة تحول في المباراة.

ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يصعق توتنهام ويحلق في الصدارة https://t.co/GAwlD0vBqG pic.twitter.com/U1fVT3XbtW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 1, 2022

وقال المدرب الإيطالي ”لقد كان الوضع صعبا بعد البطاقة الحمراء، خاصة لأننا في التشكيلة الأساسية لعبنا بثلاثة مهاجمين (سون هيونغ-مين وهاري كين وريتشارليسون) وكذلك إيفان بريشيتش، وهو في مركز ظهير الجناح لكنه يؤدي واجبات هجومية.

”عندما تلعب بعشرة لاعبين وأنت متأخر 2-1، فإن المهمة ليست سهلة لأن عليك أن تستغني عن مهاجمين، وأن تحاول مجددا أن تجد التوازن بعشرة لاعبين ثم تحاول انتظار الهجمات المرتدة والكرات الثابتة لإدراك التعادل.

”في هذه الفترة، أحرز المنافس الهدف الثالث قبل أن أتمكن من إجراء التغييرات. لقد كان الوضع في غاية الصعوبة. أعتقد أن البطاقة الحمراء أنهت المباراة“.

وبسؤاله عما إذا كان قد تفاجأ بأن قرار الحكم لم يتغير بعد مراجعة الواقعة من خلال حكم الفيديو المساعد، ألمح كونتي إلى وجود عدم اتساق في نتائج مراجعة مثل هذه المواقف.

وقال: ”عليهم أن يعملوا كثيرا بهذا الخصوص. في إيطاليا، يذهبون يوم الخميس ويظلون معا لثلاثة أيام ليعملوا سويا، لمراجعة المقاطع ومحاولة تحسين المستوى.

”لا أعرف إذا كانوا يفعلون ذلك في هذا البلد، ولكنها فكرة جيدة لأن المستوى مرتفع ونحتاج إلى أن يكون الحكام وحكم الفيديو المساعد بنفس المستوى“.

ورغم ذلك، فإن كونتي شعر بالإحباط من اندفاع لاعبه رويال.

وأوضح كونتي: ”هذا وارد. إيمرسون لاعب يافع، يبلغ من العمر 22 عاما، أعتقد أن عليه أن يحاول استغلال هذا الوضع ليصبح أفضل وفي المرة المقبلة التي يتعرض فيها لهذا الموقف يتجنب العرقلة تماما“.

وبعد هدف التعادل لكين، الذي سجل هدفه 44 في مباريات القمة أمام الأندية اللندنية وهو رقم قياسي، امتلك توتنهام الأفضلية لفترة وجيزة لكن لا يوجد ما يبرر شكواه من النتيجة، إذ إنه لم يلعب بالمستوى المطلوب من جديد خارج الملعب أمام منافسه الشرس.

وأخفق توتنهام في تحقيق ثاني انتصاراته على ملعب آرسنال في 30 مباراة بالدوري.

وأردف كونتي: ”كانت المباراة متوازنة عقب الشوط الأول، وبعدها استقبلنا الهدف الثاني ولم يكن أداؤنا بالمستوى المطلوب، ولكن في كل موقف عندما تستقبل هدفا، دائما ما يكون بوسعك أن تؤدي بشكل أفضل“.

وأضاف: ”وبعد بضع ثوان، أنهت البطاقة الحمراء المباراة تماما“.