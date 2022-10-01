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رياضة

محمد صلاح يظهر حزينا بعد تعادل ليفربول مع برايتون
تاريخ النشر: 01 أكتوبر 2022 16:27 GMT
تاريخ التحديث: 01 أكتوبر 2022 17:20 GMT

محمد صلاح يظهر حزينا بعد تعادل ليفربول مع برايتون

ظهر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، حزينا عقب تعادل فريقه أمام برايتون، بنتيجة (3-3) في اللقاء الذي جمعهما، يوم السبت، في الدوري الإنجليزي. وبدت علامات

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

ظهر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، حزينا عقب تعادل فريقه أمام برايتون، بنتيجة (3-3) في اللقاء الذي جمعهما، يوم السبت، في الدوري الإنجليزي.

وبدت علامات الحزن واضحة على محمد صلاح عقب المباراة، حيث لم يقدم هو الآخر الأداء المأمول منه، وواصل فريقه نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي.

ووفقا لما ذكره موقع ”سوفا سكور“، فقد حصل محمد صلاح على تقييم ضعيف هو الأقل في الريدز والمباراة بين ليفربول وبرايتون بـ6.1 درجة من 10، بينما كان زميله روبرتو فيرمينو هو رجل المباراة.

ونال فيرمينو العلامة الأكبر في ليفربول والمباراة بعد تسجيله هدفين وحصل على 8 درجات من 10 خلال 90 دقيقة شارك بها أمام برايتون.

وأهدر ليفربول المزيد من النقاط وتعادل 3-3 مع ضيفه برايتون آند هوف ألبيون ليبتعد بشكل أكبر عن الصراع على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل لياندرو تروسارد أهداف برايتون الثلاثة، حيث منح فريقه التقدم 2-صفر بعد مرور 18 دقيقة.

ورغم أن روبرتو فيرمينو سجل هدفين بعد الاستراحة، ثم أضاف آدم ويبستر هدفا بطريق الخطأ في مرماه، أدرك تروسارد التعادل قرب النهاية في أول مباراة لمدربه الجديد روبرتو دي تسيربي.

وأصبح رصيد ليفربول عشر نقاط من سبع مباريات وبفارق 11 نقطة عن أرسنال المتصدر.

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