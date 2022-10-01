هاري كين أول لاعب يسجل 100 هدف خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز

بات هاري كين مهاجم توتنهام أول لاعب يسجل 100 هدف خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

وووفقا لشبكة ”أوبتا“ فإن هاري كين بات أول لاعب يسجل 100 هدف خارج أرضه في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

100 – Harry Kane has become the first player to score 100 away goals in the Premier League, while his seven penalty goals against Arsenal is the joint-most one player has scored against an opponent in the competition. Century. #ARSTOT — OptaJoe (@OptaJoe) October 1, 2022

وجاء إنجاز هاري كين المميز بعدما سجل ضربة جزاء بنجاح في الدقيقة 31 في المباراة التي تجمع توتنهام مع مضيفه آرسنال على ملعب الإمارات في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم الغاني توماس بارتي لآرسنال بهدف رائع لآرسنال من تسديدة بعيدة في الدقيقة 20، قبل أن يتعادل هاري كين، حيث انتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل 1/1.

كما أن هاري كين أفضل هداف في تاريخ مباريات دربي شمال لندن برصيد 14 هدفا، وسجل في مرمى آرسنال في مباريات الدوري الممتاز أكثر من أي لاعب آخر.

وهذه المواجهة الأولى بين آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز وأحدهما (آرسنال) متصدر جدول الترتيب منذ ديسمبر 2007، حين فاز آرسنال المتصدر 2/1 على استاد الامارات.

ورفع هاري كين رصيده إلى 7 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ويحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة خلف إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الذي سجل 11 هدفا.

وسبق أن حصل هاري كين على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات مواسم 2015/2016، و2016/2017، و2020/2021، لكنه لم يسبق أن فاز بأي لقب جماعي مع توتنهام.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“ فإن هاري كين البالغ من العمر 29 عاما، سجل 255 هدفا وصنع 60 في 396 مباراة مع توتنهام.

وبحسب شبكة ”BBC“ فإنه حال فوز توتنهام على آرسنال فستكون هذه المرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي، التي يتغلب فيها أي من آرسنال أو توتنهام على الآخر، ويحل مكانه في صدارة جدول الترتيب.

وقبل هذه المباراة يتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 18 نقطة من 7 مباريات مقابل 17 نقطة من 7 مباريات لتوتنهام في المركز الثاني مع مانشستر سيتي الذي يلاقي مانشستر يونايتد غدا الأحد.

وفي آخر 10 مباريات بين آرسنال وتوتنهام في مختلف السابقات فاز الغانرز ثلاث مرات، في حين فاز توتنهام خمس مرات، وتعادلا مرتين.