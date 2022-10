هاري كين أول لاعب يسجل 100 هدف خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز

بات هاري كين مهاجم توتنهام أول لاعب يسجل 100 هدف خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

وووفقا لشبكة ”أوبتا“ فإن هاري كين بات أول لاعب يسجل 100 هدف خارج أرضه في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

100 – Harry Kane has become the first player to score 100 away goals in the Premier League, while his seven penalty goals against Arsenal is the joint-most one player has scored against an opponent in the competition. Century. #ARSTOT

— OptaJoe (@OptaJoe) October 1, 2022