انقــلاب

احتفال بالنواب

عملة الملك تشارلز

أحمد الشيبة

فجر السعيد

الملكة إليزابيث

خطافة الرجال الأوكرانية

سمكة قرش
أظهر المزيد

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
تاريخ النشر: 01 أكتوبر 2022 12:22 GMT
تاريخ التحديث: 01 أكتوبر 2022 13:10 GMT

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

سجل المهاجم الإنجليزي هاري كين هدفا في مباراة فريقه توتنهام مع مضيفه آرسنال على ملعب الإمارات في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

سجل المهاجم الإنجليزي هاري كين هدفا في مباراة فريقه توتنهام مع مضيفه آرسنال على ملعب الإمارات في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 31، سددها في منتصف المرمى، ليتعادل توتنهام بعد أن تقدم توماس بارتي لآرسنال في الدقيقة 20.

ورفع هاري كين رصيده إلى 7 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ويحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة خلف إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الذي سجل 11 هدفا.

وتقدم هاري كين بهدف عن ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام، وهدفين عن إيفان توني لاعب برينتفورد.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. إيرلينغ هالاند، مانشستر سيتي، 11 هدفا.

2. هاري كين، توتنهام 7 أهداف.

3. ألكسندر ميتروفيتش، فولهام، 6 أهداف.

4. إيفان توني، برينتفورد، 5 أهداف.

وسبق أن حصل هاري كين على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات مواسم 2015/2016، و2016/2017، و2020/2021، لكنه لم يسبق أن فاز بأي لقب جماعي مع توتنهام.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play