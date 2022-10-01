سجل المهاجم الإنجليزي هاري كين هدفا في مباراة فريقه توتنهام مع مضيفه آرسنال على ملعب الإمارات في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 31، سددها في منتصف المرمى، ليتعادل توتنهام بعد أن تقدم توماس بارتي لآرسنال في الدقيقة 20.

ورفع هاري كين رصيده إلى 7 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ويحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة خلف إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الذي سجل 11 هدفا.

وتقدم هاري كين بهدف عن ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام، وهدفين عن إيفان توني لاعب برينتفورد.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. إيرلينغ هالاند، مانشستر سيتي، 11 هدفا.

2. هاري كين، توتنهام 7 أهداف.

3. ألكسندر ميتروفيتش، فولهام، 6 أهداف.

4. إيفان توني، برينتفورد، 5 أهداف.

وسبق أن حصل هاري كين على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات مواسم 2015/2016، و2016/2017، و2020/2021، لكنه لم يسبق أن فاز بأي لقب جماعي مع توتنهام.