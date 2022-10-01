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رياضة

هالاند الجديد.. ليفربول وآرسنال يتنافسان على الشاب النرويجي شجيلديروب
تاريخ النشر: 01 أكتوبر 2022 12:10 GMT
تاريخ التحديث: 01 أكتوبر 2022 13:10 GMT

هالاند الجديد.. ليفربول وآرسنال يتنافسان على الشاب النرويجي شجيلديروب

قالت صحيفة "ديلي ميل"، إنه من المتوقع أن يتنافس ليفربول وآرسنال للحصول على توقيع المهاجم النرويجي أندرياس شجيلديروب، الذي أطلق عليه لقب إيرلينغ هالاند الجديد.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت صحيفة ”ديلي ميل“، إنه من المتوقع أن يتنافس ليفربول وآرسنال للحصول على توقيع المهاجم النرويجي أندرياس شجيلديروب، الذي أطلق عليه لقب إيرلينغ هالاند الجديد.

وبحسب الصحيفة، فإن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما لفت انتباه عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال تسجيل خمسة أهداف في 10 مباريات هذا الموسم مع نوردشيلاند.

ومن المرجح أيضا أن يواجه ليفربول وآرسنال منافسة من إشبيلية وبروسيا دورتموند وإنتر ميلان ويوفنتوس على شجيلديروب الذي يلعب مع منتخب النرويج تحت 21 عاما.

وأكدت ”ديلي ميل“ اهتمام ليفربول وآرسنال بالمهاجم الذي تبلغ قيمته حوالي 17.5 مليون جنيه إسترليني، ويرتبط بعقد مع نوردشيلاند حتى يونيو 2024.

ويعتقد أن نوردشيلاند سيتمسك بالسعر المطلوب لبيع شجيلديروب؛ لأنه رفض بالفعل عرضا مخفضا بقيمة 3.5 مليون جنيه إسترليني من إشبيلية، حيث من المتوقع أن يغادر النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية في العام المقبل.

وبحسب التقرير، فإن نوردشيلاند يتطلع للاستفادة من المهاجم عاجلا وليس آجلا لتجنب خسارته في صفقة انتقال حر عند انتهاء عقده، وأشارت إلى أن آرسنال ينظر إلى شيلدروب على أنه خبار جذاب..

وما يُعرف عن الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال اهتمامه بتطوير اللاعبين الشباب وقد يؤدي انتقال شجيلديروب إلى الغانرز لمزاملة مواطنه مارتن أوديغارد.

ومع ذلك، سيكون ليفربول حريصا على الحصول على خدمات شجيلديروب؛ لأنه حريص على تعزيز فريقه للعودة إلى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن شجيلديروب المولود في يونيو 2004 سجل الموسم الحالي 5 أهداف وصنع هدفا في 10 مباريات مع نوردشيلاند.

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