هالاند الجديد.. ليفربول وآرسنال يتنافسان على الشاب النرويجي شجيلديروب

قالت صحيفة ”ديلي ميل“، إنه من المتوقع أن يتنافس ليفربول وآرسنال للحصول على توقيع المهاجم النرويجي أندرياس شجيلديروب، الذي أطلق عليه لقب إيرلينغ هالاند الجديد.

وبحسب الصحيفة، فإن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما لفت انتباه عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال تسجيل خمسة أهداف في 10 مباريات هذا الموسم مع نوردشيلاند.

Break out season for 18 year old Andreas Schjelderup (Winger/forward). LFC understood to be following him closely this season. 5 goals in 8 matches already. ⚡ pic.twitter.com/9KFrOfvtka

ومن المرجح أيضا أن يواجه ليفربول وآرسنال منافسة من إشبيلية وبروسيا دورتموند وإنتر ميلان ويوفنتوس على شجيلديروب الذي يلعب مع منتخب النرويج تحت 21 عاما.

وأكدت ”ديلي ميل“ اهتمام ليفربول وآرسنال بالمهاجم الذي تبلغ قيمته حوالي 17.5 مليون جنيه إسترليني، ويرتبط بعقد مع نوردشيلاند حتى يونيو 2024.

ويعتقد أن نوردشيلاند سيتمسك بالسعر المطلوب لبيع شجيلديروب؛ لأنه رفض بالفعل عرضا مخفضا بقيمة 3.5 مليون جنيه إسترليني من إشبيلية، حيث من المتوقع أن يغادر النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية في العام المقبل.

Schjelderup floats excellently in the pocket. Line break – blind side runs – winning the position against far side fullback, 8 filling from the second line. Although are floating and opening the pocket. Fullback being this high is unnecessary, now 8 has no function. pic.twitter.com/KTL2TOLAxw

— Abel Lorincz (@Abel_Lorincz) July 24, 2022