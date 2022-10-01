غوارديولا: إذا بقيت مع مانشستر سيتي فهذا مثالي

تحدث المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن مستقبله حيث ينتهي عقده في يونيو المقبل.

وقال غوارديولا في مقابلة مع شبكة ”سكاي سبورت“ وستبث كاملة، غدًا الأحد: ”إذا بقيت مع مانشستر سيتي، فهذا مثالي، وإذا لم أبقَ سيكون النادي مثاليًا أيضًا“.

وأضاف المدرب الإسباني: ”أعرف مدى قوتهم، ومدى جودة القرارات التي يتخذونها“.

وينتهي عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي، الصيف المقبل، ولذلك إذا لم يتم تجديد العقد، يمكنه أن يودع ملعب الاتحاد في نهاية الموسم الحالي.

وحقق غوارديولا سجلًا حافلًا مع مانشستر سيتي، وقاد الفريق للفوز بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، و 4 ألقاب في كأس رابطة المحترفين، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين في كأس الدرع الخيرية، منذ وصوله إلى النادي في العام 2016.

وعندما سُئل، في أغسطس الماضي، عن مستقبله، لم يوضح غوارديولا أيضًا احتمال خروجه أو تجديده.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن غوارديولا، البالغ من العمر 51 عامًا، أدار 361 مباراة لمانشستر سيتي، حقق خلالها الفوز في 267 مبارة، وتعادل 41 مرة، وخسر 53 مرة.

وسبق أن عمل غوارديولا 4 مواسم مع برشلونة بواقع 247 مباراة، و3 مواسم مع بايرن ميونخ بواقع 161 مباراة.