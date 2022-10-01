هالاند: لن يوقفني أحد في الدوري الإنجليزي.. وغوارديولا مجنون

وجه إيرلينغ هالاند تحذيرًا لمانشستر يونايتد قبل ديربي المدينة الإنجليزية غدا الأحد في استاد الاتحاد، عندما قال إن مديره الفني بيب غوارديولا يدرك ما يحدث في كل مباراة قبلها بـ24 ساعة ويخبر لاعبيه به بالتفصيل الدقيق في درب من الجنون.

وبدأ النرويجي هالاند البالغ عمره 22 عامًا حياته في مانشستر سيتي بطريقة مدهشة، حيث سجل 14 هدفًا في جميع المسابقات، بما في ذلك 11 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في حديثه إلى النجم السابق غاري نيفيل في شبكة ”سكاي سبورتس“ قبل المباراة الحاسمة الأحد والتي يمكن أن تجعل مانشستر سيتي يتقدم بفارق ثماني نقاط عن منافسيه، أعلن هالاند أنه ”جاهز“ لمواجهة مانشستر يونايتد بينما أشاد أيضًا بزميله في الفريق كيفن دي بروين بعد تفاهمهما سريعا على أرض الملعب.

وقال هالاند: ”كل ما أريد قوله هو أنني مستعد“، وعندما سأله نيفيل عن تفاهمه مع دي بروين، قال هالاند ”إنه يرسل تمريرات كنت أفكر فيها للتو. كما تعلم، إنه حلم للمهاجم. إنه يعلم أنني سأكون هناك وأعلم أنه سيسدد الكرة هناك أمام الحارس وخلف الدفاع“.

في هذه الأثناء، قال له نيفيل إنه بدا في بعض الأحيان كما لو كان يلعب في لعبة ”لأقل من 5 سنوات“ مثل هيمنته الجسدية على خصومه في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

ولم يسع هالاند، من خلال ضحكة مكتومة، إلى إخماد الاقتراحات بأنه كان يلعب على مستوى جسدي مختلف عن العديد من اللاعبين الآخرين، وبدلا من ذلك اقترح أنه إذا كان يلعب بشكل صحيح، فلن يكون هناك فرصة كبيرة لخصومه في إيقافه.

وأضاف ”نعم، أعتقد، لنأخذ على سبيل المثال الجري. إذا كانت مسيرتي مع مانشستر سيتي مثالية، فأنا أعلم أن لا أحد سيوقفني“.

وترك هالاند انطباعًا جيدًا بالعمل تحت غوارديولا بالفعل هذا الموسم. وأشاد النجم النرويجي بمدربه الإسباني وهو يناقش موهبته في تقديم تنبؤات دقيقة بشكل مخيف.

وقال: ”على سبيل المثال، في اليوم السابق للمباراة يخبرنا بما سيحدث ثم في اليوم التالي، يحدث ذلك بالضبط. إنه جنون! أحيانًا لا أفهم كيف يكون ذلك ممكنًا. إنه مجنون عندما يتعلق الأمر بكرة القدم. لعبة كرة القدم إذا كان بإمكانك تسميتها!“

وكان المهاجم النرويجي منزعجًا من العديد من مشاكل الإصابة أثناء وجوده في سالزبورغ وبروسيا دورتموند، لكن يبدو أنه تم تدريبه بشكل ممتاز حتى الآن في مانشستر سيتي.

وقال غوارديولا: ”عانى هالاند كثيرًا في دورتموند العام الماضي بسبب الإصابات ووصل إلى هنا بمشاكل بسيطة بعد الجراحة. بدأ العمل مع ماريو ورجال آخرين. بفضلهم – وأخلاقياته في العمل – يمكنه اللعب بانتظام الآن. الموسم الماضي لم يكن ذلك ممكنا“.

وأضاف المدير الفني الإسباني ”لقد قلت دائمًا للنادي أن القسم الأكثر أهمية في الجهاز الفني هو المعد البدني الذي يعتني بالساقين.

وتابع بيب ”شكرا لإيرلينغ. تكسب الأندية الكثير من المال عندما يتمكن اللاعبون من اللعب وفي معظم الأوقات يكون ذلك بفضل الأطباء والمعدين البدنيين وأخصائيي العلاج الطبيعي“.