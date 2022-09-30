غوارديولا يكشف موعد عودة جون ستونز وموقفه من المشاركة في كأس العالم

‬كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن المدافع جون ستونز ربما يعود من الإصابة خلال أسبوعين ويمكنه المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، كما ستكون الفرصة متاحة أمام لاعب الوسط كالفن فيلبس للعب في قطر عقب جراحة بالكتف.

وأصيب ستونز في عضلات الفخذ الخلفية خلال تعادل إنجلترا مع ألمانيا بدوري الأمم الأوروبية يوم الاثنين، ما أثار الشكوك حول لحاقه بنهائيات كأس العالم التي تنطلق في 20 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل القمة أمام ضيفه مانشستر يونايتد بعد غد الأحد: ”لن يغيب لأربعة أو ستة أسابيع، ربما أقل، لا أعرف متى سيعود لكن نأمل في عودته خلال أسبوعين أو عشرة أيام“.

وانسحب فيلبس من تشكيلة إنجلترا خلال مواجهتي إيطاليا وألمانيا هذا الشهر للخضوع لجراحة، وأكد المدرب الإسباني أن لاعب الوسط يتعافى بشكل جيد.

وأضاف: ”اتخذ القرار الصائب (بالخضوع للجراحة) وإلا لن يمضي للأمام في مسيرته، كان يغيب عن كل حصة تدريبية، أتمنى أن يعود في وقت مناسب قبل كأس العالم“.

ويدخل سيتي قمة مانشستر بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر آرسنال، وسيواجه يونايتد المنتفض الذي فاز في آخر أربع مباريات بالدوري بعد بداية سيئة.

وتابع غوارديولا: ”يجب أن نلعب مباراة مثالية، لديهم قدرات كبيرة في الهجوم وكفاءة في خط الوسط بوجود إيركسن وفرنانديز وقوة بدنية متمثلة في كاسيميرو ومكتوميناي.. أتوقع منهم الأفضل دائما، نجحوا في حل المشكلات أمام ساوثامبتون وليفربول وآرسنال والزخم مستمر“.

ويحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 12 نقطة بفارق خمس نقاط خلف سيتي، وتتبقى مباراة لفريق المدرب إيريك تن هاج.