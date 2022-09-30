غرامة بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني لإيفرتون بسبب نزول الجمهور أرض الملعب

عاقب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم نادي إيفرتون بغرامة مالية بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني (331920 دولارا) بسبب سلوك جمهوره خلال فوزه في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي 3/2 على كريستال بالاس في ملعبه جوديسون بارك عندما نزل الجمهور إلى أرض الملعب مرتين.

ونزل جمهور إيفرتون إلى أرض الملعب بعد هدف الفوز الذي أحرزه دومينيك كالفرت-لوين في الدقيقة 85 وبعد صفارة النهاية التي ضمن بعدها الفريق البقاء في الدوري الممتاز.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2022

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان إن نادي إيفرتون أقر بفشله في السيطرة على تصرفات جمهوره ومنعهم من الخروج عن النظام واللجوء إلى تصرفات عنيفة وخطيرة والنزول إلى أرض الملعب.

وبعد المباراة واجه أحد المشجعين باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس خلال توجهه إلى غرف الملابس، وحاول المشجع على ما يبدو استفزاز فييرا بحركة من يده لكن فييرا طرحه أرضا قبل أن يتدخل مشجعون آخرون لفض الشجار.

وحسم إيفرتون بقاءه في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما قلب تأخره 0/2 إلى فوز درامي بنتيجة 3/2 على كريستال بالاس، وبعد الفوز اقتحمت جماهير إيفرتون ملعب المباراة.

باتريك فييرا يركل مشجعا بعد خسارة كريستال بالاس أمام إيفرتون (فيديو) https://t.co/Ohz8FRbjTD pic.twitter.com/7ooQ5d0jfd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2022

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 2/2 حتى سجل دومينيك كالفيرت ليوين هدف الفوز لإيفرتون في الدقيقة 85 وهو الذي ضمن بقاء الفريق الذي يقوده المدرب فرانك لامبارد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كريستال بالاس 2/0 بتوقيع جون فيليب ماتيتا وجوردان أيو في الدقيقتين 21 و34 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، انتفض إيفرتون وقلص مايكل كين الفارق في الدقيقة 54، ثم تعادل ريتشارليسون لإيفرتون في الدقيقة 75.

وضمن دومينيك كالفيرت ليوين النقاط الثلاث لإيفرتون، بعدما سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 85.