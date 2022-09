غرامة بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني لإيفرتون بسبب نزول الجمهور أرض الملعب

عاقب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم نادي إيفرتون بغرامة مالية بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني (331920 دولارا) بسبب سلوك جمهوره خلال فوزه في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي 3/2 على كريستال بالاس في ملعبه جوديسون بارك عندما نزل الجمهور إلى أرض الملعب مرتين.

ونزل جمهور إيفرتون إلى أرض الملعب بعد هدف الفوز الذي أحرزه دومينيك كالفرت-لوين في الدقيقة 85 وبعد صفارة النهاية التي ضمن بعدها الفريق البقاء في الدوري الممتاز.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2022