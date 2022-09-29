إلى جانب هالاند.. ريال مدريد ينوي التعاقد مع جواو كانسيلو من مانشستر سيتي

أفادت صحيفة ”أس“ الإسبانية، اليوم الخميس، بأن ريال مدريد يخطط لتعزيز صفوفه على المديين القصير والمتوسط بالتعاقد مع لاعبين اثنين من مانشستر سيتي.

وعلى الرغم من أن ريال مدريد يعيش حاضرًا مزدهرًا حيث إنه بطل دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني، إلا أنه يريد تعزيز صفوفه بلاعبين جدد.

ويظهر العديد من الأسماء على خريطة الطريق للتعاقدات المستقبلية التي من شأنها تعزيز فريق قوي جدًا بفضل تواجد لاعبين شباب أبرزهم إيدير ميليتاو وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا وفيدي فالفيردي ورودريغو غوس وفينيسيوس.

وأوضحت ”أس“ أن ريال مدريد يريد التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، إلى جانب هدفه القديم، المهاجم النرويجي هالاند من مانشستر سيتي.

وأكدت الصحيفة أن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع كانسيلو لم يكن وليد اللحظة، بل بدأ بالفعل في الفترة التي قضاها مع فالنسيا (2014-2018)، حيث لفت الانتباه لثقته بنفسه قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان ويوفنتوس.

وسيبلغ كانسيلو 29 عامًا الصيف المقبل؛ ما سيسهل الصفقة بتكلفة قصوى تتراوح بين 40 و50 مليون يورو، على الرغم من أن عقده ينتهي في 2027 في حين تبلغ قيمته السوقية 65 مليون يورو.

وأشارت ”أس“ إلى أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يعرف كانسيلو جيدًا بفضل مرحلته الأخيرة كمدرب لإيفرتون ويقدر تنوع اللاعب البرتغالي، حيث يلعب في مركز الظهير الأيسر.

وفي ريال مدريد يغطي الفرنسي فيرلاند ميندي مركز الظهير الأيسر، وأحيانًا ديفيد ألابا، لكن أنشيلوتي يفضل اللاعب النمساوي إلى جانب إيدير ميليتاو.

وينتهي عقد ميندي في 2025، ولكن طلبات اللاعب أعلى مما يريد ريال مدريد دفعه ولهذا تم تجميد مفاوضات تجديد العقد بين الطرفين.

وعن موقف كانسيلو من الانتقال لريال مدريد، قالت ”أس“ إن اللاعب البرتغالي يدرك بالفعل اهتمام بطل أوروبا وسيقبل بكل سرور التوقيع لناد لعب له العديد من زملائه البرتغاليين أبرزهم كريستيانو رونالدو وبيب.

صفقة هالاند

أما هالاند، فلم يفضل اللاعب النرويجي التنافس مع كريم بنزيما وفشل الانتقال إلى مانشستر سيتي، لكن حلمه لا يزال ارتداء قميص ريال مدريد.

وأكدت ”أس“ أن قيمة فسخ عقد هالاند مع مانشستر سيتي تبلغ 180 مليون يورو، وتسري حتى صيف 2024، وهو التاريخ الذي حدده ريال مدريد لبدء الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ مرتفع لكنه معقول بالنسبة للاعب هداف لا يشبع من تسجيل الأهداف، وفي غضون عامين سيكون مستعدًا تمامًا لخلافة كريم بنزيما الذي يبلغ حاليا من العمر 34 عاما.