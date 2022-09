نقل مشجع إلى المستشفى بعد محاولة فاشلة لتقليد احتفال كريستيانو رونالدو (فيديو)

تعرض أحد المشجعين لإصابة، واضطر للذهاب إلى المستشفى بعدما فشل في محاكاة احتفال نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو الشهير عند تسجيل الأهداف.

وخلال ممارسته كرة القدم مع أصدقائه، على ما يبدو، سجل المشجع هدفا وانطلق بعيدًا للاحتفال.

Cristiano Ronaldo's celebration is not for everyone 😂😂pic.twitter.com/3IYAhrdhBP

