هالاند ومبابي.. الموهبة شيء والخُلق أشياء (فيديو)

تحت عنوان ”هالاند ومبابي.. الموهبة شيء والخُلق أشياء“، رصدت ”إرم نيوز“ في تقرير لها الفارق بين الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والنرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، والأثر الذي يتركه كل منهما في نفوس محبيه من المشجعين حول العالم.

وقال التقرير: ”مبابي وهالاند تجاوزا مرحلة التقييم فنيا، وقطعا سويا شوطا يحتاج غيرهم لضعف سنواتهما ليفعلها إن استطاع، ولكن لأن الكمال الكروي لا يشبع بالأهداف فقط، فإن التعامل والخلق وحتى الابتسامة وإن كانت مفتعلة حصة ترى بالعين المجردة“.

وأضاف التقرير: ”كل ما كشفه مسلسل مبابي مع باريس سان جيرمان وسبقه التهديد والوعيد قبل التجديد، ولقطات خرجت عفوية في الميدان بحكم أن الطبع غلب التطبع، كانت رسالة استقبلها عشاق اللاعب على هيئة هذا أنا ولن أتغير، فحملت معها جينات فوقية وحب الذات، لتزيد إدراة باريس (طين الكبر بلة) فيتحول الصغير مع الأيام لفريق بحجم لاعب“.

وتابع: ”في العام 2021 نقلت إذاعة RMC الفرنسية مقتطفات من كتاب قيد التحضير بعنوان (من كأس العالم إلى اليورو.. القصة السرية لفرصة ضائعة)، جاء فيه كم المعاناة التي يعيشها ديدييه ديشان، مدرب فرنسا، والمتمثلة في المجاملة اللازمة التي عليه إتقانها عند التعامل مع مبابي، وكأنه يسير فوق كومة من البيض، لكنه بيض يدر ذهبا خالصا، لكنه عابس وتحكمه الأجواء ولا يعيط في تدريباته إلا القليل حينما يخونه المزاج، وتقول أمه عنه إنه كان يحاول استفزاز أصدقائه منذ الصغر“.

هالاند ومبابي.. الموهبة شيء والخُلق أشياء pic.twitter.com/hpTnXEfw8L — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 25, 2022

هالاند

وتطرق التقرير للحديث عن هالاند، موضحا: ”مع احتدام حب الذات هذا تأتي ابتسامة جاءت بالتوارث من هالاند الأب إلى قناص اليوم هذا، الذي وجد في ابتسامته سبيلا لتصديرها إلى الإعلام بحلة تبعده عن اتهام التكبر وفرض رأيه على المجموعة، وهالاند عاش طفولة مثالية وحرث الأرض يوما قبل أن يحرث الشباك اليوم، وما يفعله في التدريبات والملعب من لقطات بسيطة تعطي أثرا على نفس من يتلقاه، هو الطبع الذي يأتي مختوما مع المنشأ والذي لطالما هزم المؤثرات“.

وأتم: ”الموهبة شيء والخلق أشياء، تفحصوا جيدا فحوى العبارة ولا تتفاجأوا إن لم يعتبر البعض مارادونا ليس أسطورة، بحكم أن مفهوم المصطلح لا يكتمل عند البعض إذا لم تتجانس صفات الميدان مع خارجه، وإن عجزتم عن الفهم اسألوا عملاقا مثل إنييستا الذي خاض غمار المنافسات في الملاعب، وفشلت وسائل الإعلام في استفزازه يوما، أو عودوا بسراديب الذاكرة وستجدون لاعبا مثل رونالدينيو ابتسامته حاضرة حتى عندما يطرد“.