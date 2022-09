ساوثغيت: تريبيير يتفوق على ألكسندر-أرنولد بالكرة الشاملة التي يقدمها

قال غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، إن الظهير الأيمن كيران تريبيير يتفوق على ترينت ألكسندر-أرنولد بسبب ”كرة القدم الشاملة“ التي يقدمها.

واستبعد ألكسندر-أرنولد، مدافع ليفربول، من تشكيلة إنجلترا التي تعادلت 3-3 مع ألمانيا يوم الاثنين، حيث بدأ ريس جيمس المباراة وجلس تريبيير على مقاعد البدلاء.

وخاض ألكسندر-أرنولد مباراة دولية واحدة فقط في 2022 مما أثار الشكوك بشأن وجوده في حسابات ساوثغيت قبل كأس العالم في قطر.

وقال ساوثغيت للصحفيين ”الليلة السابقة (أمام إيطاليا) لم نكن بحاجة لتغطية مركز الظهير الأيسر“.

”فعلنا ذلك أمام ألمانيا بسبب الطريقة التي لعبنا بها ولذلك كنا بحاجة إلى تشيلي (بن تشيلويل) على مقاعد البدلاء وكان لدينا كيران الذي، في الوقت الحالي، أشعر أنه يتفوق في الكرة الشاملة (على ألكسندر-أرنولد)“.

