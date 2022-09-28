ساوثغيت: تريبيير يتفوق على ألكسندر-أرنولد بالكرة الشاملة التي يقدمها

قال غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، إن الظهير الأيمن كيران تريبيير يتفوق على ترينت ألكسندر-أرنولد بسبب ”كرة القدم الشاملة“ التي يقدمها.

واستبعد ألكسندر-أرنولد، مدافع ليفربول، من تشكيلة إنجلترا التي تعادلت 3-3 مع ألمانيا يوم الاثنين، حيث بدأ ريس جيمس المباراة وجلس تريبيير على مقاعد البدلاء.

وخاض ألكسندر-أرنولد مباراة دولية واحدة فقط في 2022 مما أثار الشكوك بشأن وجوده في حسابات ساوثغيت قبل كأس العالم في قطر.

وقال ساوثغيت للصحفيين ”الليلة السابقة (أمام إيطاليا) لم نكن بحاجة لتغطية مركز الظهير الأيسر“.

”فعلنا ذلك أمام ألمانيا بسبب الطريقة التي لعبنا بها ولذلك كنا بحاجة إلى تشيلي (بن تشيلويل) على مقاعد البدلاء وكان لدينا كيران الذي، في الوقت الحالي، أشعر أنه يتفوق في الكرة الشاملة (على ألكسندر-أرنولد)“.

Highest cross accuracy in the Premier League this season (minimum 40 crosses attempted): ◉ Trent Alexander-Arnold (35.1%)

◉ Kieran Trippier (34.9%) Gareth Southgate has a choice to make. 😅 pic.twitter.com/u2gxlmO3IX — Squawka (@Squawka) September 22, 2022

وقال ساوثغيت أيضا إن قلب الدفاع هاري ماغواير يحتاج للعب بانتظام مع مانشستر يونايتد قبل كأس العالم. ولم يشارك ماغواير أساسيا في آخر أربع مباريات ليونايتد في الدوري.

وقال ساوثغيت ”لماذا نختاره؟ لأنه أحد اللاعبين الذين يمنحونا أفضل فرصة للفوز“.

”لذلك نرغب جميعا أن يحصل ماغواير على فرصة للعب بانتظام وأن يلعب بثقة“.

”هذا ينطبق، بالطبع، على عدد غير قليل من اللاعبين، لكنه اللاعب الذي يبدأ من عنده كل شيء والذي يجب أن يكون في أفضل حالاته“.

وتستهل إنجلترا مشوارها في كأس العالم في قطر في 21 نوفمبر تشرين الثاني أمام إيران في المجموعة الثانية.

وخاض منتخب إنجلترا مشوارًا مخيبًا للآمال في دوري الأمم الأوروبية، قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ولعب منتخب إنجلترا 6 مباريات في دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، ما بين 3 تعادلات و3 هزائم، وسجل 4 أهداف واستقبل 10 أهداف.

وتعيش جماهير إنجلترا حالة من الصدمة تجاه ما قدمه منتخب بلادها في البطولة، قبل خوض غمار كأس العالم.