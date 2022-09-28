تحذير عائلات لاعبي إنجلترا من السفر إلى قطر خلال كأس العالم

تلقت عائلات منتخب إنجلترا تحذيرات من توقع دفع 250 جنيهًا إسترلينيًا للفرد مقابل وجبة الطعام في قطر خلال كأس العالم، التي تقام بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين في الدولة الخليجية

وحضر أقارب لاعبي الفريق اجتماعا في استاد ويمبلي قبل مباراة يوم الاثنين ضد ألمانيا، عندما تمت استشارتهم بشأن عدد من التفاصيل اللوجستية والأمنية قبل البطولة الدولية وقيل لهم إن أسعار الإقامة في قطر خلال كأس العالم باهظة للغاية.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن أحد أكثر الأمثلة التي لفتت الأنظار كان احتمال دفع 250 جنيهًا إسترلينيًا لكل وجبة من ثلاثة أطباق مع المشروبات.

كما تم نصح العائلات بأن الإقامة في فندق فخم قد تكلف 3000 جنيه إسترليني في الليلة، وهو مبلغ كبير للغاية مقارنة بالأسعار في بريطانيا.

ونظرت بعض العائلات في استئجار سكن خاص، بأسعار تصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني خلال البطولة، وذلك عبر استئجار عقار يضم ما يصل إلى ست غرف نوم.

وقد قام الكثير منهم بالحجز في فنادق قطر أو على متن سفن الرحلات البحرية، لكن يمكن لآخرين أن يقيموا في دبي القريبة من قطر.

ويضع منظمو كأس العالم 150 جنيهًا إسترلينيًا للرحلات بين دبي وقطر، مما يسمح للعائلات بالسفر بين الإمارات العربية المتحدة وقطر لمشاهدة المباريات ثم العودة لدبي.

كما تم إطلاع العائلات على الخطط الأمنية للاتحاد وسط مخاوف من البعض، الذين لم يقرروا حتى ما إذا كانوا يريدون السفر إلى كأس العالم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه جوردان هندرسون وإريك داير أن أفراد عائلاتهم قد لا يذهبون إلى قطر لمؤازرة الفريق خلال كأس العالم.

وبعد الخسارة في قبل نهائي كأس العالم 2018 أمام كرواتيا، بلغ فريق المدير الفني الإنجليزي غاريث ساوثغيت الدور النهائي لبطولة يورو 2020 قبل أن يخسر من إيطاليا بركلات الترجيح في استاد ويمبلي.

ورغم التعثر في دوري الأمم الأوروبية لا يزال المنتخب الإنجليزي بين المرشحين للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 1966 على أرضه.