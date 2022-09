دوغلاس لويز يدافع عن أليشا ليمان إثر تعليق مسيء من صحفي برازيلي

دافع البرازيلي دوغلاس لويز، لاعب وسط أستون فيلا الإنجليزي، عن صديقته السويسرية أليشا ليمان، لاعبة فريق السيدات للنادي، بسبب تعليق مسيء من قبل صحفي برازيلي عن احتفالها بأحد الأهداف.

ونشر الصحفي ميلتون نيفيز، فيديو لاحتفال أليشا ليمان، بأحد أهدافها، وكتب: ”دون العودة للفيديو، ما هو الرقم الذي تحمله على قميصها“، في إشارة إلى كونها حسناء والجميع اهتم بمفاتنها أكثر من طريقة لعبها.

وردَّ دوغلاس لويز على تغريدة الصحفي، وكتب: ”أنت كبير في السن، مع سنوات في كرة القدم وتنشر مقطع فيديو لا يحترم كرة القدم النسائية أو اللاعبة التي هي صديقتي في هذه الحالة“.

وأضاف اللاعب: ”لم تتعلم أبدًا ما هو الاحترام، مقرف“.

وحذف الصحفي البرازيلي التغريدة المثيرة للجدل بعدما واجه انتقادات كبيرة من قبل المتابعين عن إساءته لكرة القدم النسائية والسخرية منها.

وتقدّم ”أليشا ليمان“ مستوى جيدًا برفقة فريق أستون فيلا للسيدات في بداية الموسم، حيث سجلت وقدمت تمريرة حاسمة في فوز الفريق 4-3 على مانشستر سيتي في دوري السوبر للسيدات.

بينما لم يشارك دوغلاس لويز سوى مرتين برفقة أستون فيلا، الذي يدربه ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق، وقد تمنحه إصابة بوبكر كامارا فرصة لمزيد من الدقائق حتى توقف الدوري الإنجليزي الممتاز قبل كأس العالم في قطر.

The real reason as to why Douglas Luiz never went to Arsenal 👀😂 pic.twitter.com/mlq86fd9Q9

— Bigegosports (@Bigegosports1) September 21, 2022