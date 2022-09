النيجيري جون أوبي ميكيل يعلن اعتزاله كرة القدم

اتخذ النيجيري جون أوبي ميكيل، نجم تشيلسي الإنجليزي السابق، قرارا رسميا باعتزال عالم كرة القدم بعد مسيرة مميزة في الملاعب العالمية ومنتخب نيجيريا.

وكتب اللاعب عبر حسابه الرسمي على ”إنستغرام“: ”كل الأشياء الجيدة يجب أن تنتهي، وبالنسبة لمسيرتي الكروية الاحترافية فإن ذلك اليوم هو الأخير“.

وأضاف: ”أعود بذاكرتي إلى مسيرتي المهنية، ويجب أن أقول أنني راض جدا عن كل ما تمكنت من تحقيقه، لم يكن كل هذا ممكنا لولا الدعم من عائلتي والمديرين والأندية والمدربين وزملائي والأهم المشجعين المخلصين“.

Enjoy your retirement, @Mikel_John_Obi!

Thanks for the memories. 💙 pic.twitter.com/xK9EnCo4XE

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 27, 2022