النيجيري جون أوبي ميكيل يعلن اعتزاله كرة القدم

اتخذ النيجيري جون أوبي ميكيل، نجم تشيلسي الإنجليزي السابق، قرارا رسميا باعتزال عالم كرة القدم بعد مسيرة مميزة في الملاعب العالمية ومنتخب نيجيريا.

وكتب اللاعب عبر حسابه الرسمي على ”إنستغرام“: ”كل الأشياء الجيدة يجب أن تنتهي، وبالنسبة لمسيرتي الكروية الاحترافية فإن ذلك اليوم هو الأخير“.

وأضاف: ”أعود بذاكرتي إلى مسيرتي المهنية، ويجب أن أقول أنني راض جدا عن كل ما تمكنت من تحقيقه، لم يكن كل هذا ممكنا لولا الدعم من عائلتي والمديرين والأندية والمدربين وزملائي والأهم المشجعين المخلصين“.

وبدأ أوبي ميكيل مسيرته من لين أوسلو النرويجي ثم انتقل إلى تشيلسي في صيف 2006 بعد صراع قوي مع مانشستر يونايتد.

وامتدت رحلة أوبي ميكيل مع تشيلسي لـ11 عاما خاض خلالها 372 مباراة سجل 6 أهداف وصنع 13 آخرين.

ولعب أوبي ميكيل في الكويت الكويتي في تجربة عربية انتهت سريعة، إذ خاض مباراتين فقط بقميص النادي العاصمي.

وفسخ أوبي ميكيل عقده مع نادي الكويت بعد 4 أشهر فقط وتحديدا في نوفمبر 2021 ومنذ ذلك الحين لم يرتبط بأي ناد.

وخاض ميكيل 88 مباراة دولية مع منتخب نيجيريا مسجلا 6 أهداف وصانعا 12 وحصل على لقب كأس أمم أفريقيا عام 2013.