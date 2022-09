إصابة 5 واعتقال 4 بعد هجوم مشجعين ألمان على حانة قرب "ويمبلي"

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن 5 أشخاص نقلوا للمستشفى بعد هجوم مشجعين ألمان على حانة قرب ملعب ويمبلي قبل لقاء منتخب انجلترا ومنتخب ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية الذي انتهى بالتعادل 3-3.

وحسب صحيفة ”ذا صن“ فإن حوالي 100 مشجع ألماني كانوا يرتدون أقمصة ووشاحات لمنتخب إنجلترا هاجموا حانة في منطقة غرين مان المعروفة لدى العائلات مسلحين بالمناجل والمفاصل النحاسية واشتبكوا مع الحاضرين.

وتدخلت الشرطة لفض الشجارات وأكدت أن المشجعين الألمان كانوا يرتدون قبعات وأوشحة إنجليزية للتنكر وهاجموا الجماهير البريطانية الهادئة والمطمئنة في الحانة.

واعتقلت الشرطة 4 مشجعين ألمان ونقلت 5 أشخاص للمستشفى في حالة خطيرة إثر الهجوم الذي شنه 100 من الهوليغانز الألمان.

وتحدث شهود عن الحادث وكتب أحدهم :“ فجأة دخل 100 ألماني مسلحين بالأسلحة وهاجموا النساء والأطفال“.

Tonight #England fans gave German fans a beating before the match. Why have none of these football hooligans got the stomach to fight for their nations? But they love a good drunken brawl. Even Tommy Robinson condemned them and rightly so. pic.twitter.com/k4YowiaaBS

— StrongerOUT © (@LeaveWEF) September 26, 2022