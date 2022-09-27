إصابة 5 واعتقال 4 بعد هجوم مشجعين ألمان على حانة قرب "ويمبلي"

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن 5 أشخاص نقلوا للمستشفى بعد هجوم مشجعين ألمان على حانة قرب ملعب ويمبلي قبل لقاء منتخب انجلترا ومنتخب ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية الذي انتهى بالتعادل 3-3.

وحسب صحيفة ”ذا صن“ فإن حوالي 100 مشجع ألماني كانوا يرتدون أقمصة ووشاحات لمنتخب إنجلترا هاجموا حانة في منطقة غرين مان المعروفة لدى العائلات مسلحين بالمناجل والمفاصل النحاسية واشتبكوا مع الحاضرين.

وتدخلت الشرطة لفض الشجارات وأكدت أن المشجعين الألمان كانوا يرتدون قبعات وأوشحة إنجليزية للتنكر وهاجموا الجماهير البريطانية الهادئة والمطمئنة في الحانة.

واعتقلت الشرطة 4 مشجعين ألمان ونقلت 5 أشخاص للمستشفى في حالة خطيرة إثر الهجوم الذي شنه 100 من الهوليغانز الألمان.

وتحدث شهود عن الحادث وكتب أحدهم :“ فجأة دخل 100 ألماني مسلحين بالأسلحة وهاجموا النساء والأطفال“.

Tonight #England fans gave German fans a beating before the match. Why have none of these football hooligans got the stomach to fight for their nations? But they love a good drunken brawl. Even Tommy Robinson condemned them and rightly so. pic.twitter.com/k4YowiaaBS — StrongerOUT © (@LeaveWEF) September 26, 2022

وكتب آخر :“ ليس مشهدا جميلا لمشجعي غرين مان إنجلترا وهم يستمتعون كالمعتاد، فقد نصب حوالي 100 من مثيري الشغب المقنعين والألمان كمينًا لحانة عائلية. سُرقت الأعلام. الأطفال في الحديقة خائفون للغاية. مخيف، أصيب أشخاص، ووصل رجال شرطة على ظهور الخيل“.

وكتب ثالث :“ تجربة الليلة لا مثيل لها، وليس بسبب مكاني، في حانة “ The Green Man “ جاءت مجموعة من حوالي 100 ألماني مسلحين بالمناجل والمفاصل النحاسية. لحسن الحظ، كنت أنا وأصدقائي بالداخل، ولكن آمل أن يكون كل من كان بالخارج في ذلك الوقت بأمان الآن“.

وقال مصدر من الشرطة البريطانية حول الحادث :“ في الساعة 5.50 مساء يوم الاثنين 26 سبتمبر، اقتربت مجموعة من حوالي 100 رجل، كثير منهم يرتدون أقنعة، من حانة في شارع داغمار بويمبلي من ممر يؤدي إلى موقف السيارات.

بينما كان عدد من أعضاء الفرقة يرتدون القبعات والأوشحة الإنجليزية، يعتقد أنهم كانوا من ”المعجبين“ الألمان.

دخلت المجموعة حديقة البيرة الخاصة بالحانة وبدأت في الاعتداء على العملاء، ومعظمهم كانوا في المنطقة لمشاهدة مباراة إنجلترا وألمانيا.

تم إلقاء اللكمات والمقذوفات، بما في ذلك أقماع المرور، ورد الضباط وهربت المجموعة.

واستمرت الفوضى حوالي دقيقتين، وأصيب عدد من الأشخاص بجروح في الرأس والوجه.

كما نعلم أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة في أرجلهم ومعاصمهم وإبهاماتهم، لكن لا يبدو أن أيا من الجرحى في حالة تهدد حياته.

وأضاف المتحدث بإسم الشرطة :“ تم القبض على أربعة حتى الآن في ما يتعلق بالهجوم والاضطراب“.