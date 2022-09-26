المجر ضد إيطاليا.. إنجلترا وألمانيا.. كل ما تريد معرفته عن مباراتي دوري الأمم الأوروبية

يسدل الستار، مساء اليوم الاثنين، على منافسات المجموعة الثالثة بالتصنيف الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

يحل منتخب ألمانيا ضيفًا على منافسه إنجلترا، كما يخرج منتخب إيطاليا لمواجهة قوية ضد المجر.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراتي المجموعة الثالثة وصراع التأهل إلى نصف النهائي بعد صعود منتخبي هولندا وكرواتيا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة إنجلترا ضد ألمانيا في الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء اليوم الاثنين بتوقيت السعودية على ملعب ويمبلي.

وتقام في التوقيت ذاته مواجهة المجر ضد إيطاليا على ملعب بوشكاش آرينا في المجر.

ولم تعلن أي قناة فضائية عربية عن إذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ترتيب المجموعة

يتصدر منتخب المجر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بعد تحقيق 3 انتصارات وتعادل وهزيمة، وسجل المنتخب المجري 8 أهداف واستقبل 3 أهداف.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني برصيد 8 نقاط بواقع انتصارين وتعادلين وهزيمة، وسجل المنتخب الإيطالي 6 أهداف واستقبل 7 أهداف.

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث برصيد 6 نقاط وخلفه منتخب إنجلترا برصيد نقطتين وتأكد هبوطه للمستوى الأدنى.

ويصعد المنتخب المتصدر إلى نصف نهائي البطولة، وهو ما يجعل صراع القمة حائرا بين منتخبي المجر وإيطاليا.

المجر ضد إيطاليا

تستحوذ هذه المواجهة على القدر الأكبر من الاهتمام الجماهيري في ظل الصراع على الصدارة بين المنتخبين.

وأكد روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا في المؤتمر الصحفي، أن مواجهة المجر في عقر دارها صعبة للغاية كما إن الحظوظ متساوية بين المنتخبين.

وأشار إلى سعادته بالطفرة التي حققها زميله الأسبق في منتخب إيطاليا ماركو روسي مع منتخب المجر.

ويعتمد منتخب إيطاليا على تشكيلة تضم حارس المرمى جيانلويجي دوناروما وأمامه الثلاثي ليوناردو بونوتشي ورافايل تولوي وفرانسيسكو أكيربي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط جورجينيو وبجواره نيكولو باريلا وبريان كريستانتي وعلى الأطراف جيوفاني دي لورينزو وإيمرسون.

ويقود خط الهجوم الثنائي جياكومو راسبدوري وجيانلوكا ساكاماكا في غياب شيرو إيموبيلي للإصابة.

ويعتمد منتخب المجر على قدرات مدربه الإيطالي ماركو روسي الذي يملك الخبرة الكافية بأوراق منتخب بلاده.

وقال ماركو روسي في تصريحات للصحفيين، إن ما فعله منتخب المجر لم يتوقعه أحد خاصة أن الأغلبية لم تضع المنتخب المجري في الترشيحات عن هذه المجموعة.

ويعتمد منتخب المجر على تشكيلة تضم حارس المرمى بيتر جولاكسي وأمامه ويلي أوربان وآدم لانغ وآتيلا سزلاي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط أندرياس شيفر وآدم ناجي ويمينا أتيلا فيولا ويسارا ميلوس كيركيز.

ويقود خط الهجوم دانييل جازداج ودومينيك زوبوسزلاي وآدم سزلاي.

وقال عماد دربالة، محلل الكرة الإيطالية، في بضع قنوات فضائية لـ“إرم نيوز“، إن المباراة تاريخية بالنسبة للمجر للتأهل لنهائيات دوري الأمم الأوروبية وإقصاء إيطاليا كما إنها مواجهة عاطفية صعبة للمدرب ماركو روسي أمام منتخب بلاده.

وأشار إلى أن المنتخب الإيطالي سيدخل المباراة بكل قوة لأنه يدرك صعوبتها ويسعى لتحقيق الفوز على حساب المجر وحسم التأهل.

إنجلترا ضد ألمانيا

تفقد مواجهة إنجلترا وألمانيا أهميتها في المنافسة على التأهل لنصف النهائي، ولكنها تبقى مباراة كلاسيكية قوية ينتظرها المتابعون.

وستكون هذه المواجهة بروفة قوية قبل الإعداد لبطولة كأس العالم التي تقام في شهر نوفمبر المقبل في قطر.

ويواجه المدرب غاريث ساوثغيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، انتقادات حادة ولكن ساوثغيت أكد في تصريحات للصحفيين أنه يستطيع التعامل مع الضغوط وما يهمه تجهيز الفريق للمونديال بشكل أفضل.

ومن المرجح أن يعتمد منتخب إنجلترا على تشكيلة تضم حارس المرمى آرون رامسادال وأمامه جون ستونز وإيريك داير وهاري ماغواير في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط جودي بيلينغهام وبجواره ديكلان رايس ويمينا ترينت ألكسندر أرنولد ويسارا لوك شاو وفي الهجوم فيل فودين وهاري كين وجاك غريليش.

وقال هانز فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه يسعى لتحقيق أقصى استفادة من مباراة إنجلترا خاصة أنه منافس قوي ويقوده ساوثغيت أحد أكثر المدربين نجاحا في إنجلترا.

ويغيب عن منتخب ألمانيا المدافع أنطونيو روديجير والحارس مانويل نوير لإصابته بفيروس كورونا.

ويعتمد منتخب ألمانيا بقيادة مدربه هانز فليك على تشكيلة تضم مارك تير شتيغن حارس المرمى وأمامه نيكلاس سولي وجوناس هوفمان ونيكو شلوتربيك ودافيد راووم في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط جوشوا كيميتش وإلكاي غوندوغان وصانع الألعاب جمال موسيالا وعلى الأطراف ليروي ساني وسيرجي غنابري وفي الهجوم تيمو فيرنر.