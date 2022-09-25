برشلونة مصمم على التعاقد مع برناردو سيلفا الصيف المقبل

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إن برشلونة مصمم على التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا الصيف المقبل بعدما فشل في ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بسبب تمسك مانشستر سيتي بلاعبه.

وقالت الصحيفة على صدر صفحتها الرئيسية إن برشلونة ينوي التعاقد مع الدولي البرتغالي الصيف المقبل، خاصة في ظل اهتمام اللاعب باللعب للنادي الكتالوني تحت قيادة المدير الفني تشافي هرنانديز.

وقبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة نفى الدولي البرتغالي ما تردد عن رغبته في الرحيل عن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدا أنه في كامل تركيزه مع الفريق وسيكمل مشواره في ملعب الاتحاد.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن رغبة سيلفا في الانتقال إلى برشلونة وفي الوقت ذاته كان يسعى باريس سان جيرمان للتعاقد مع اللاعب في حال رحيل البرازيلي نيمار.

ولا يزال اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا جزءًا مهمًا من خطط بيب غوارديولا في بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بينما كانت كافة الأطراف قد اتفقت على صعوبة تعاقد برشلونة مع برناردو سيلفا.

واتخذ النادي الكتالوني عدة خطوات أخرى لزيادة إيراداته من أجل تعويض الخسائر وتقليل الديون للوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف وقد تخلص من المهاجم الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ وتعاقد مع عدة لاعبين جدد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفعت رابطة الدوري الإسباني حد الإنفاق لبرشلونة بمقدار 800 مليون يورو، مما أخرجه من عجز الإنفاق بعد أن باع النادي الكتالوني أجزاء من الأصول لإصلاح الوضع المالي.

وباع برشلونة 25 بالمئة من حقوق البث التلفزيوني محليا إلى شركة الاستثمار الأمريكية سيكث ستريت لمدة 25 عاما في صفقتين تزيد قيمتهما عن 500 مليون يورو لتعويض الخسائر والامتثال لقواعد اللعب النظيف المالية لرابطة الدوري.

وجمع النادي 200 مليون يورو إضافية من بيع 49 بالمئة من حصته في (برسا ستوديوس) في صفقتين منفصلتين، كما وقع صفقة رعاية طويلة الأجل مع عملاق البث المباشر سبوتيفاي في مارس/ آذار.

وسمح ذلك لبرشلونة بإنفاق أكثر من 150 مليون يورو في سوق الانتقالات لضم روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجول كوندي، بينما تعاقد مع أندرياس كريستنسن وفرانك كيسي وهيكتور بيليرين وماركوس ألونسو بشكل مجاني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري برصيد 16 نقطة من ست مباريات متأخرا بنقطتين عن ريال مدريد.