مانشستر يونايتد ينوي تفعيل بند التمديد في عقد ماركوس راشفورد

كشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن مانشستر يونايتد سيفعل بند التمديد لمهاجمه ماركوس راشفورد لمدة عام واحد إذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على عقد جديد.

ومن المقرر أن ينتهي عقد راشفورد في نهاية الموسم الحالي، ولكن ”ميرور“ نقلت عن صحيفة ”ديلي أكسبريس“ أن مانشستر يونايتد مستعد لتفعيل خيار تمديد العقد لمدة 12 شهرًا قبل ديسمبر إذا لزم الأمر.

وارتبط باريس سان جيرمان بالتعاقد مع راشفورد، الذي لا يزال مستقبله مع مانشستر يونايتد غير مؤكد.

ووفقا لصحيفة ”ميرور“ فإن المحادثات جارية بين مانشستر يونايتد وراشفورد بشأن توقيع عقد جديدة لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

ومانشستر يونايتد حريص على عدم خسارة راشفورد مجانًا الصيف المقبل، وإذا قاموا بتفعيل خيار التمديد لمدة 12 شهرًا، فسيكونون قادرين على الحصول على رسوم انتقال له إذا كان سيغادر.

لكن المدرب الهولندي إيريك تين هاغ حريص على الحفاظ على راشفورد، خاصة بعد بدايته الرائعة للموسم، التي شهدت تسجيل هدفين وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة في ست مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وعانى راشفورد من الكثير من الإحباط خلال الموسمين الماضيين حيث كافح من أجل الوصول إلى مستوى أفضل كما عانى أيضًا من إصابات مزعجة.

ومع ذلك، كانت هناك بعض العلامات المشجعة لراشفورد تحت قيادة تين هاغ حتى الآن، ويأمل أيضًا في العودة إلى تشكيلة إنجلترا في كأس العالم في قطر.

ومنذ ظهوره الأول مع مانشستر يونايتد في 2015، خاض راشفورد 309 مباريات وسجل 96 هدفًا.