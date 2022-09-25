قبل شهرين على كأس العالم.. ساوثغيت يدرك أن نتائج إنجلترا غير مقبولة

اعترف غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا،اليوم الأحد، أن النتائج الأخيرة غير مقبولة، لكنه أكد أنه لم من يهرب من الانتقادات بعد هبوط فريقه إلى المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وظهرت إنجلترا بلا أنياب في الخسارة 0/1 أمام إيطاليا في ميلانو، يوم الجمعة، وهي الهزيمة الثالثة في خمس مباريات لتزداد الضغوط على ساوثغيت قبل أقل من شهرين على انطلاق كأس العالم في قطر.

ووفقا لشبكة ”أوبتا“ للأرقام والإحصائيات فإن منتخب إنجلترا بالخسارة أمام إيطاليا فشل في تسجيل أي هدف للمباراة الثالثة على التوالي، وهي أطول سلسلة سلبية للفريق منذ نوفمبر 2000.

وقال ساوثغيت للصحفيين قبل الجولة الأخيرة في المجموعة أمام ألمانيا على استاد ويمبلي، يوم الإثنين: ”النتائج لم تكن بالمستوى الذي نريده والذي نطلبه؛ لذا فبغض النظر عن منصبك فهذا هو الحال“.

وأضاف: ”بالطبع مع المنتخب الوطني، ستكون هذه المشكلات أكبر وأكثر انتشارا، وأتفهم ذلك. أنا لا أهرب منها. لا نستمتع بها ولكن علينا أن نواصل أن نفعل الأشياء الصحيحة كل يوم لمواصلة التحسن“.

وقاد ساوثغيت إنجلترا إلى قبل نهائي كأس العالم 2018، ونهائي بطولة أوروبا العام الماضي، لكن الفريق عانى في الأشهر الأخيرة، حيث فشل في التسجيل من اللعب المفتوح في آخر خمس مباريات.

وقال مدرب ميدلسبره السابق إنه كان يلعب كرة القدم لفترة كافية للتعامل مع الضغط.

وأضاف: ”أنا الآن في الخمسينيات من عمري للأسف، ألعب كرة القدم منذ 30 عاما… لذلك رأيت كل شيء إلى حد كبير“.

وتابع: ”بالنسبة للصراع مع وسائل الإعلام، فنحن في مكان ما في منتصف الطريق. إنها تجربة كنت أعرف أنها في مرحلة ما من المحتمل أن تحدث في هذا المنصب، لذا يجب أن أتقبل ذلك“.

وقال رحيم سترلينغ لاعب إنجلترا إن الفريق يثق في تغيير الأمور“.

وأضاف لاعب تشيلسي الجديد: ”في كرة القدم هناك تقلبات… هذا ليس وقت الذعر. مباراة الغد ستمثل فرصة أخرى أمام الجماهير لاتخاذ خطوة في الاتجاه الصحيح“.

وأمام إيطاليا فشل المنتخب الإنجليزي في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، وهو ما يحدث لأول مرة مع منتخب الأسود الثلاثة منذ عام 2014. كما فشل لاعبو إنجلترا في الفوز بـ5 مباريات رسمية متتالية منذ عام 1992.

وستكون مباراة ألمانيا هي الأخيرة لإنجلترا قبل أن يعلن ساوثغيت تشكيلته لكأس العالم، حيث سيلعب في دور المجموعات أمام إيران والولايات المتحدة وويلز.