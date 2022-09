استخدمت قميصا قديما.. إجبار صحفية بريطانية على ارتداء حجاب لمقابلة لاعبي إيران (صور)

أجبر عناصر من الأمن الإيراني صحفية بريطانية على ارتداء الحجاب لمقابلة لاعبي منتخب إيران.

ونشرت الصحفية ايزابيلا باركر، مراسلة صحيفة ذا صن البريطانية، صورة لها مع سامان قدوس لاعب منتخب إيران، وتظهر الصحفية وهي ترتدي الحجاب، حيث ذكرت إيزابيلا باركر أن عناصر من الأمن الإيراني أجبروها على ارتداء الحجاب، حيث كانت تلك الطريقة الوحيدة للسمتح لها بمقابلة اللاعبين.

وكتبت إيزابيلا باركر عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”قبل زيارة فندق الفريق، أغلقت المتاجر، لذا اضطررت إلى ارتداء القميص الفضفاض الذي ارتديته سابقا“.

وأضافت: ”لم يكن ذلك بطلب كارلوس كيروش (مدرب منتخب إيران) أو اللاعبين، كما تمت مراقبتي عن كثب في الفندق من الأمن الإيراني“.

كما نشرت إيزابيلا صورة أخرى لمشجع إيراني تم طرده من المدرجات بسبب رفعه لافتة مناهضة للنظام الإيراني.

Iran v Uruguay (third pic cred: @samindrakunti) Was told by member of Iran’s security to wear hijab before visiting team hotel, shops were shut so had to use ex’s baggy t-shirt. Wasn’t request by Carlos Quieroz or players. Was also watched closely at hotel by Iran security. pic.twitter.com/gda54x9mtP

