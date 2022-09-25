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رياضة

استخدمت قميصا قديما.. إجبار صحفية بريطانية على ارتداء حجاب لمقابلة لاعبي إيران (صور)
تاريخ النشر: 25 سبتمبر 2022 14:32 GMT
تاريخ التحديث: 25 سبتمبر 2022 16:55 GMT

استخدمت قميصا قديما.. إجبار صحفية بريطانية على ارتداء حجاب لمقابلة لاعبي إيران (صور)

أجبر عناصر من الأمن الإيراني صحفية بريطانية على ارتداء الحجاب لمقابلة لاعبي منتخب إيران. ونشرت الصحفية ايزابيلا باركر، مراسلة صحيفة ذا صن البريطانية، صورة لها

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أجبر عناصر من الأمن الإيراني صحفية بريطانية على ارتداء الحجاب لمقابلة لاعبي منتخب إيران.

ونشرت الصحفية ايزابيلا باركر، مراسلة صحيفة ذا صن البريطانية، صورة لها مع سامان قدوس لاعب منتخب إيران، وتظهر الصحفية وهي ترتدي الحجاب، حيث ذكرت إيزابيلا باركر أن عناصر من الأمن الإيراني أجبروها على ارتداء الحجاب، حيث كانت تلك الطريقة الوحيدة للسمتح لها بمقابلة اللاعبين.

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وكتبت إيزابيلا باركر عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”قبل زيارة فندق الفريق، أغلقت المتاجر، لذا اضطررت إلى ارتداء القميص الفضفاض الذي ارتديته سابقا“.

وأضافت: ”لم يكن ذلك بطلب كارلوس كيروش (مدرب منتخب إيران) أو اللاعبين، كما تمت مراقبتي عن كثب في الفندق من الأمن الإيراني“.

كما نشرت إيزابيلا صورة أخرى لمشجع إيراني تم طرده من المدرجات بسبب رفعه لافتة مناهضة للنظام الإيراني.

وقبل أيام عاد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش البالغ من العمر 69 عاما لقيادة منتخب إيران، الذي تأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وسبق أن عمل كيروش مدربًا لمنتخبات البرتغال وجنوب أفريقيا وكولومبيا ومصر، كما سبق أن تولى تدريب منتخب إيران بين عامي 2011 و2019.

وفازت إيران  في المباراة الودية على منتخب أوروغواي بهدف دون رد ضمن استعداداتهما لكأس العالم.

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وستكون كأس العالم المقبلة النسخة الثالثة من كأس العالم التي يدرب فيها كيروش منتخب إيران، بعد نسختي 2014 و2018.

ويشارك منتخب إيران في كأس العالم ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إنجلترا والولايات المتحدة وويلز، بينما تشارك أوروغواي ضمن مجموعة الثامنة إلى جانب البرتغال وكوريا الجنوبية وغانا.

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