مانشستر يونايتد يتلقى دفعة قوية في سعيه للتعاقد مع يان أوبلاك

تلقى مانشستر يونايتد دفعة محتملة في سعيه للتعاقد مع الحارس السلوفيني يان أوبلاك من أتلتيكو مدريد.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“، فقد حدد أتلتيكو مدريد إيميليانو مارتينيز لاعب أستون فيلا كبديل محتمل في حال رحيل أوبلاك.

ويُنظر إلى أوبلاك على نطاق واسع على أنه أحد أبرز الحراس في التصدي للتسديدات في كرة القدم العالمية.

وتم ربط مانشستر يونايتد بالتعاقد مع أوبلاك، حيث يُنظر إلى اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا على أنه بديل محتمل للحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

لكن في الصيف الماضي وقع أوبلاك عقدا جديدا مع أتلتيكو مدريد من المقرر أن يستمر حتى نهاية يونيو 2028.

في حين ينتهي عقد دي خيا في أولد ترافورد بنهاية هذا الموسم، على الرغم من أن يونايتد لديه خيار تمديد عقده لمدة عام آخر.

ولعب دي خيا 495 مباراة مع مانشستر يونايتد تلقى فيها 538 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 168 مرة.

ولا يزال مانشستر يونايتد يدرس ما إذا كان سيمنح حارسه الإسباني عقدًا جديدًا، علما أنه انتقل إلى أولد ترافورد في 2011 قادما من أتلتيكو مدريد.

وخاض أوبلاد 360 مباراة في المجموع مع أتلتيكو مدريد منذ انضمامه إلى النادي في 2014 قادما من بنفيكا.

وفي 360 مباراة مع أتلتيكو مدريد تلقى أوبلاك 275 هدفا، وحافظ على نظافة الشباك 117 مرة.

ولعب إيميليانو مارتينيز، البالغ من العمر 30 عاما، مرتين فقط في دوري أبطال أوروبا، علما أنه لعب 83 مباراة مع استون فيلا و38 مباراة مع آرسنال، و18 مباراة مع ريدينغ و15 مباراة مع كل من شيفيلد يونايتد وولفرهامبتون، و6 مباريات مع خيتافي ومباراة وحيدة مع أوكسفورد يونايتد.