ساوثغيت ردا على الانتقادات: أنا الشخص المناسب لقيادة إنجلترا في كأس العالم

اعتبر غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، الواقع تحت ضغوط عقب مسيرة محبطة بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، نفسه ”الشخص المناسب“ لقيادة المنتخب في كأس العالم في قطر هذا العام.

وهبطت إنجلترا إلى المستوى الثاني بدوري الأمم عقب خمس مباريات دون انتصار، وتتضمن السلسلة هزيمتين من المجر إحداهما بنتيجة 4-صفر في ويمبلي وخسارة أخرى من إيطاليا بجانب تعادلين.

وانقلبت الجماهير على ساوثغيت عقب الخسارة 4-صفر من المجر في يونيو حزيران الماضي وواجه صيحات استهجان أيضا من الجماهير الزائرة أثناء تصفيقه لها عقب الهزيمة 1-صفر من إيطاليا في ميلانو، يوم الجمعة.

وقال ساوثغيت، الذي قاد إنجلترا إلى الدور قبل النهائي بكأس العالم 2018 وإلى نهائي بطولة أوروبا 2021 ”أعتقد أنني الشخص المناسب لقيادة الفريق في البطولة“.

وأضاف ”أعتقد أن هذا يضمن استقرارا أكبر دون شك ولا أظن أن الأداء (أمام إيطاليا) كان سيئا وأعرف أنني سأتعرض لسخرية بسبب سلسلة الهزائم“.

توخيل وبوتر أبرز المرشحين لخلافة ساوثغيت في قيادة إنجلترا حال إقالته قبل كأس العالم https://t.co/TzFoIbB5tx pic.twitter.com/8IaMkYuJ0q — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 24, 2022

ويرى ساوثغيت أن الخبرة المكتسبة من مواجهة منافسين من الصف الأول في دوري الأمم ستساعد في تخطي التحديات في نهائيات كأس العالم التي تنطلق يوم 20 نوفمبر تشرين الثاني.

وتابع ”اللاعبون الشبان بالتحديد الذين خاضوا هذه المباريات تعلموا الكثير ونعرف أننا سنتحسن“.

وقال هاري كين، قائد إنجلترا، إنه يتفهم إحباط المشجعين لكنه شدد على عدم وجود حاجة للهلع.

وأضاف مهاجم توتنهام هوتسبير ”لن نهلع، وندرك أننا نريد التحسن، كنت مشجعا لإنجلترا وما زلت، وأتفهم ذلك“.

”سنخضع لتقييم عما سيحدث في نوفمبر، وإذا نجحنا في كأس العالم لست متأكدا من انشغال الجمهور بهذه الفترة السابقة من الصيف“.

وستلعب إنجلترا على أرضها أمام ألمانيا يوم الاثنين.

وساوثغيت هو أنجح مدرب في إنجلترا منذ السير ألف رامسي، حيث قاد الفريق إلى قبل نهائي كأس العالم ونهائي يورو 2020، ومع ذلك، لا يزال بعض الجماهير غير مقتنعين بقدرته على قيادة إنجلترا في قطر.

وقال أحد المشجعين الإنجليز عبر وسائل التواصل الاجتماعي: ”أقيلوا ساوثغيت وتعاقدوا مع توخيل، تصبح إنجلترا جيدة، بسيطة“. وأضاف آخر: ”تخلصوا من ساوثغيت، يجب أن يقود توخيل الفريق في كأس العالم، من يقول لا؟“.

ويمتلك توخيل سجلًا رائعًا في مسابقات الكأس، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي وقاد أيضًا باريس سان جيرمان إلى النهائي. كما وصل إلى نهائي كأس كاراباو ونهائي كأس الاتحاد مرتين مع تشيلسي.