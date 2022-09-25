ذا صن: مانشستر سيتي هو النادي الأفضل للتعاقد مع جود بيلينغهام

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن بروسيا دورتموند قد يطلب أقل من 130 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن نجمه الدولي الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام في صيف 2023، لكن بشرط أن تكون في دفعة واحدة وليس على أقساط.

وأكدت الصحيفة بناء على مصادر من داخل النادي الألماني، أن الثمن الواقعي لبيع النجم جود بيلينغهام البالغ 19 عاما، سيكون في حدود 83 مليون جنيه إسترليني في دفعة واحدة، وهو ما يفتح صراعا بين عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويراقب ليفربول جود بيلينغهام منذ مدة طويلة ويعتقد أنه الأوفر حظا لخطفه في ظل رغبة المدرب الألماني يورغان كلوب في تعزيز وسط ميدانه بلاعب مبدع.

كما أن تشيلسي من المعجبين باللاعب ويرغب بضمه ومستعد للدخول لصراع التنافس من أجله، فيما يحتاج مانشستر يونايتد للتأهل لدوري أبطال أوروبا للحصول على فرصة ضم النجم الإنجليزي الشاب.

وحسب الصحيفة، يبقى مانشستر سيتي هو النادي الأفضل للتعاقد مع جود بيلينغهام لكونه يقدم فرصا أكبر للفوز بالألقاب ولكون الفريق يضم زميله السابق النرويجي إيرلينغ هالاند.

ويعتبر جود بيلينغهام صديقا مقربا لهالاند، الذي عبر عن كونه يحب الحياة في فريقه الجديد مانشستر سيتي وقد يكون لديه تأثير على قرار النجم الإنجليزي.

وتعاقد مانشستر سيتي مع الدولي الإنجليزي كالفين فيليبس في الصيف الماضي، وهو ما ترك انطباعا كون الفريق خارج السباق للتعاقد مع نجم بروسيا دورتموند الشاب لكنهم ظلوا يبحثون عن لاعب وسط ويعتقدون أن جود بيلينغهام قد يكون الخليفة المثالي للبلجيكي كيفن دي بروين.

ويبلغ كيفن دي بروين 31 عاما، وتبقى في عقد الألماني إلكاي غوندوغان 10 أشهر بينما مستقبل البرتغالي برناردو سيلفا غير مضمون بعدما عبر سابقا عن رغبته في اللعب لنادي برشلونة.

جود بيلينغهام البالغ 19 عاما ما زال في عقده 3 سنوات مع بروسيا دورتموند، لكن تحت أنظار كبار أوروبا من بينهم ريال مدريد ولا يملك شرطا جزائيا في عقده كما كان الحال مع هالاند، وهو ما يجعل ثمنه في السوق مرتفعا وقد يصل لرقم قياسي.