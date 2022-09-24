83% من مشجعي منتخب إنجلترا يريدون رحيل غاريث ساوثغيت قبل كأس العالم

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن 83% من جماهير المنتخب الإنجليزي يرغبون في رحيل المدرب غاريث ساوثغيت قبل نهائيات كأس العالم المقررة في قطر، بداية من 20 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.

وخسر المنتخب الإنجليزي أمام منتخب إيطاليا بهدف سجله راسبادوري لينزل المنتخب الإنجليزي للمستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية.

ولتعميق المشاكل داخل المنتخب الإنجليزي فشل بتسجيل أي هدف من لعبة مفتوحة طلية أكثر من 450 دقيقة وهي أسوء سلسلة منذ 22 عامًا وكان الهدف الوحيد من ضربة جزاء ضد منتخب ألمانيا عبر هاري كين طيلة هذه الفترة، كما فشل في الفوز في 5 لقاءات على التوالي حيث حقق تعادلين وهزيمتين كانت واحدة في إنجلترا بنتيجة 4-0 أمام المجر.

ولن يتبقى أمام منتخب إنجلترا سوى لقاء واحد سيلعبه، الإثنين المقبل، أمام ألمانيا في ويمبلي قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر شهر نوفمبر المقبل.

وأجرت الصحيفة استفتاء على صفحتها على موقع ”تويتر“ أظهر رغبة 83% من المصوتين لرحيل المدرب غاريث ساوثغيت قبل نهائيات كأس العالم.

وتعرض ساوثغيت، ومساعدوه، واللاعبون، لصافرات استهجان بملعب سان سيرو من طرف الجماهير الإنجليزية بعد الخسارة أمام إيطاليا، لكن غاريث ساوثغيت قلّل من تأثير الهزيمة، وأكد أن الفريق في الطريق الصحيح.

وقال ساوثغيت: ”أنا شخصيًا شعرت أن الأداء كان خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنني أقدر ذلك بسبب النتيجة التي لن تكون رد الفعل“.

وأضاف بخصوص صيحات الاستهجان: ”أتفهم رد الفعل في النهاية، لأن هذه هي النتائج التي حصلنا عليها. إنه رد فعل عاطفي“.

ويعاني المنتخب الإنجليزي من فشل قائده هاري كين في التسجيل في اللقاءات الأخيرة، وعدم حصول عدة لاعبين على وقت للعب في أنديتهم كالمدافعين هاري ماغواير، ولوك شاو، في مانشستر يونايتد، وكالفين فيليبس، في مانشستر سيتي، وبن تشيلويل في تشيلسي.