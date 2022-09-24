فينغر: أمام آرسنال فرصة جيدة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي

قال آرسين فينغر المدرب السابق لآرسنال إن النادي اللندني أمامه ”فرصة جيدة“ للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم في ظل عدم وجود فريق مهيمن على المسابقة.

وحصد آرسنال صاحب الصدارة 18 نقطة من أول سبع جولات في الموسم بينما يحتل مانشستر سيتي حامل اللقب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة ويأتي توتنهام هوتسبير اللندني ثالثا برصيد 17 نقطة أيضا.

وقال الفرنسي فينغر الذي تولى تدريب آرسنال ما بين 1996 و2018 لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”أقول إن آرسنال أمامه فرصة جيدة (للفوز باللقب) هذا الموسم لأنني لا أرى أي فريق يهيمن تماما على البطولة“.

وأضاف ”أعتقد أنها فرصة جيدة لتحقيق ذلك هذا الموسم، بالطبع، هذا الموسم يختلف قليلا أيضا بسبب وجود كأس العالم في منتصف الموسم ولا نعرف كيف سيكون تأثير هذه البطولة على أداء اللاعبين ومستوى الفرق“.

وتابع المدرب الفرنسي: ”بصفة عامة أنا أعتقد أن هناك فرصة كبيرة للفريق هذا الموسم.“

وبعد العطلة الدولية الحالية سيلتقي آرسنال مع الجار اللندني توتنهام هوتسبير في أول أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وتولى فينغر، الذي يبلغ من العمر حاليا 72 عاما، تدريب آرسنال في أكتوبر 1996، حتى مايو 2018، وخلال هذه الفترة قاد فينغر آرسنال في 1228 مباراة بحسب موقع ”transfermarkt“.

وخلال هذه المباريات حقق آرسنال الفوز في 711 مباراة، وتعادل 265 مرة، وخسر 252 مرة.

ونال آرسنال مع فينغر 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، و7 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، و7 في كأس الدرع الخيرية.