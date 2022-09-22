مانشستر يونايتد يعلن خسارته 132.2 مليون يورو في السنة المالية 2022

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، عن خسارة صافية قدرها 132.2 مليون يورو في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في يونيو الماضي.

زادت الخسائر بنحو 26 مليون يورو مقارنة بالموسم السابق، بحسب أرقام نشرها ”الشياطين الحمر“.

كما زاد صافي ديون النادي بأكثر من 22 في المئة، من 481 مليون يورو في عام 2021 إلى 590.7 مليوناً.

وأوضح المدير المالي ليونايتد الفائز بـ20 لقباً في الـ“بريميير ليغ“ كليف باتي، أن النتائج تأثرت بشكل خاص ”بغياب جولة صيفية في يوليو (تموز) 2021″ و“عواقب ضعف الجنيه الإسترليني“.

وحلّ مانشستر يونايتد في المركز السادس في الدوري الموسم الماضي، ليفشل بالتالي في حجز مركز له في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مكتفياً بخوض الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“، ما سيؤثر أيضاً على مالية النادي.

وبعد بداية كارثية هذا الموسم بتعرضه لخسارتين توالياً، عاد ”الشياطين الحمر“ بقيادة الوافد الجديد المدرب الهولندي إريك تن هاغ إلى سكة الانتصارات محققاً 4 انتصارات توالياً ليحتل المركز الخامس برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، علماً أنه يملك مباراتين مؤجلتين بسبب وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

ويحظى بطل إنجلترا 20 مرة بقيادة جديدة متمثلة في الرئيس التنفيذي ريتشارد أرنولد والمدرب إريك تن هاج، اللذين أوكلت إليهما مهمة إحياء آمال الفريق في ظل مطالب الجماهير بتغيير ملاك النادي.

ولم يفز يونايتد، المملوك لعائلة جليزر والمدرج ببورصة نيويورك، بالدوري الممتاز منذ 2013، عندما أنهى أليكس فيرجسون مسيرته الطويلة مع النادي.

وقال أرنولد، الذي حل محل إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي للنادي في فبراير شباط الماضي: ”في حين أن هناك الكثير من العمل، الجميع في النادي يقف خلف استراتيجية واضحة تتمثل في تحقيق النجاح المستدام داخل الملعب وكذلك الاستدامة الاقتصادية خارجه“.

وقال أرنولد إن الفريق لم يحقق المتوقع منه بإنهاء الموسم الماضي في المركز السادس، ما كلفه الغياب عن بطولة دوري أبطال أوروبا – التي تدر عائدات كبيرة – هذا الموسم.

وتعاقد يونايتد مع أنتوني وكاسيميرو وكريستيان إريكسن وليساندرو مارتينيز وتايرل مالاسيا لدعم صفوف الفريق بقيادة المدرب الجديد تين هاغ.