الأعلى منذ 8 مواسم.. تنفيذ 2198 عملية اعتقال بموسم 2022 في إنجلترا وويلز

أعلنت السلطات البريطانية أنها نفذت 2198 عملية اعتقال على صلة بكرة القدم بموسم 2021-2022 في إنجلترا وويلز، في أعلى حصيلة منذ موسم 2013-2014.

وشهد، الموسم الماضي، عودة الجماهير بكامل الطاقة الاستيعابية للملاعب في كل المباريات للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا.

ونشرت الحكومة البريطانية تقريرًا، اليوم الخميس، قالت فيه إن الاعتقالات التي شهدها الموسم الماضي أزيد من موسم 2018-2019، الذي سبق تفشي الفيروس، بنسبة 59 %.

وكانت أكثر المخالفات شيوعًا بين حالات الاعتقال، في الموسم الماضي، الإخلال بالنظام العام‭‭ ‬‬ (36 في المئة ) والشغب باستخدام العنف (20 %).

وزاد عدد المباريات التي شهدت وقائع تم الإبلاغ عنها، الموسم الماضي، بنسبة 60 % مقارنة بموسم 2018-2019.

وأعلنت رابطة الدوري الممتاز، أمس الأربعاء، أن ارتكاب أي تصرف عدائي أو إجرامي من المشجعين في الاستادات يعني عقوبة إيقاف فورية لمدة عام واحد على الأقل.