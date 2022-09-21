شخصيات مسلسل "تيد لاسو" وفريق ريتشموند يظهرون في فيفا 23 لأول مرة

يشارك فريق ريتشموند الذي كان في مسلسل ”تيد لاسو“ الناجح في النسخة الجديدة من لعبة فيفا 2023 التي تنتجها شركة EA SPORTS .

وقالت الشركة عبر حسابها على تويتر إن الفريق الذي يقوده المدير الفني تيد لاسو الذي جسد شخصيته الممثل الأمريكي جيسون سوديكيس في موسمين ناجحين، سيشارك ضمن فئة بقية العالم وستكون شخصية تيد لاسو متاحة بين المديرين الفنيين في اللعبة الافتراضية.

وقال سوديكيس في بيان: ”أنا محظوظ حقًا، وممتن للغاية، لأنني مررت بالعديد من اللحظات الخاصة في مسيرتي حتى الآن، وأعتبر هذه التجربة من بين أفضل هذه اللحظات.

”بصفتي من عشاق EA SPORTS FIFA منذ فترة طويلة، فإن دمج تيد لاسو وفريق ريتشموند بأكمله في أحدث نسخة من اللعبة هو حقًا حلم تحقق لي ولباقي الرفاق.“

ربما لا أحد من العرض متحمس للتطور مثل فيل دنستر، الذي يلعب دور المهاجم النجم جيمي تارت. يتمتع دنستر بذاكرة حية عن أول مرة لعب فيها اللعبة – ظلت الموسيقى التصويرية من FIFA 99 عالقة معه لأكثر من عقدين – وقال إنها كانت جزءًا كبيرًا من حياته منذ ذلك الحين.

Believe it. #FIFA23 x @TedLasso He's proven he belongs in the game, now Ted Lasso and @AFCRichmond are playable in FIFA 23 starting September 30. Learn more 👇https://t.co/n4eQXTC4f4 pic.twitter.com/M9tIiqKHPx — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 21, 2022

وقال دنستر لشبكة ESPN ضاحكًا: ”لعب FIFA حقًا هو أقرب شيء لدي للإدمان. في العادة ألعب بفريق ويمبلدون لأن هذا هو فريقي. ثم تشق طريقك إلى القمة ومن الرائع أن ترى ليونيل ميسي يلعب في استاد بلاو لين“.

وبالنسبة إلى دنستر، فإن حقيقة الشخصية التي يلعبها كممثل في اللعبة تمثل لحظة مثيرة أخرى جاءت من ارتباطه بالمسلسل الكوميدي.

عندما بدأ المسلسل لم يكن هناك توقع أن يتحول العرض إلى سلسلة مشهود لها دوليًا. في الواقع، نشأت حماسته الأولية من حقيقة أنه سيتقاضى أجرًا لممارسة الرياضة التي نشأ مهووسًا بها.

ولم يتم إبلاغ دنستر بعد بتصنيف تارت بين اللاعبين في اللعبة، لكنه كان على استعداد للتكهن.

”أعتقد أن جيمي يبلغ من العمر 25 عامًا. لم يشارك بعد مع منتخب إنجلترا، لذا فهو ليس بهذا المستوى، لكنه أيضًا مهاجم رائع. اسمع، هاري كين يلعب لمنتخب إنجلترا. من الصعب أن تكون مهاجمًا إنجليزيًا لأن هاري كين دائمًا ما يكون لائقًا.

”ربما هذا هو السبب في أن (تارت) لم يكن كما لو كان في القمة ولم يحصل على الفرص. لكنه كان في مانشستر سيتي لاعبا واعدا حقًا. لذا مع كل هذه الأشياء في الاعتبار، سأقول إن تصنيفه بشكل عام 84“.

اتضح أن منطق دنستر توافق مع منتجي اللعبة. وأكد متحدث باسم EA Sports FIFA لاحقًا أن تارت حصل على تقييم 84، مما يضعه في مرتبة متأخرة عن لاعب ليستر سيتي جيمي فاردي ولاعب تشيلسي بيير إيمريك أوباميانغ.

وستصدر نسخة فيفا 23 في 30 سبتمبر/أيلول الحالي.