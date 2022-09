شخصيات مسلسل "تيد لاسو" وفريق ريتشموند يظهرون في فيفا 23 لأول مرة

يشارك فريق ريتشموند الذي كان في مسلسل ”تيد لاسو“ الناجح في النسخة الجديدة من لعبة فيفا 2023 التي تنتجها شركة EA SPORTS .

وقالت الشركة عبر حسابها على تويتر إن الفريق الذي يقوده المدير الفني تيد لاسو الذي جسد شخصيته الممثل الأمريكي جيسون سوديكيس في موسمين ناجحين، سيشارك ضمن فئة بقية العالم وستكون شخصية تيد لاسو متاحة بين المديرين الفنيين في اللعبة الافتراضية.

وقال سوديكيس في بيان: ”أنا محظوظ حقًا، وممتن للغاية، لأنني مررت بالعديد من اللحظات الخاصة في مسيرتي حتى الآن، وأعتبر هذه التجربة من بين أفضل هذه اللحظات.

”بصفتي من عشاق EA SPORTS FIFA منذ فترة طويلة، فإن دمج تيد لاسو وفريق ريتشموند بأكمله في أحدث نسخة من اللعبة هو حقًا حلم تحقق لي ولباقي الرفاق.“

ربما لا أحد من العرض متحمس للتطور مثل فيل دنستر، الذي يلعب دور المهاجم النجم جيمي تارت. يتمتع دنستر بذاكرة حية عن أول مرة لعب فيها اللعبة – ظلت الموسيقى التصويرية من FIFA 99 عالقة معه لأكثر من عقدين – وقال إنها كانت جزءًا كبيرًا من حياته منذ ذلك الحين.

Believe it. #FIFA23 x @TedLasso

He's proven he belongs in the game, now Ted Lasso and @AFCRichmond are playable in FIFA 23 starting September 30.

Learn more 👇https://t.co/n4eQXTC4f4 pic.twitter.com/M9tIiqKHPx

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 21, 2022