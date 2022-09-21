كريستيانو رونالدو: قصتي مع منتخب البرتغال لم تنته بعد.. سأتواجد في "يورو 2024"

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد وقائد منتخب البرتغال، أنه يريد استكمال مسيرته مع منتخب بلاده بعد كأس العالم المقبلة قطر 2022.

ويتواجد رونالدو في الوقت الحالي في معسكر منتخب البرتغال خلال فترة التوقف، إذ سيلتقون مع التشيك وإسبانيا يومي السبت والثلاثاء المقبلين.

وحصد كريستيانو رونالدو، مساء الثلاثاء، جائزة الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي، وأكد أنه سيواصل اللعب مع منتخب البرتغال بعد كأس العالم 2022.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية على هامش فوزه بالجائزة ”أتمنى أن أكون جزءًا من المنتخب لبضع سنوات أخرى، مسيرتي في المنتخب البرتغالي لم تنته بعد، سأكون في قطر وأريد أن أكون في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، سأتولى المسؤولية الآن“.

وأضاف ”إنه لمن دواعي الفخر أن أحصل على جائزة بهذا الحجم، وأن أكون أفضل هداف للمنتخبات على الإطلاق، لم أعتقد قط أنه أمر سيتحقق، أود أن أشكر كل من كان مهمًّا في مسيرتي، أنا سعيد“.

“Foi um caminho longo, mas aproveito já para dizer que não acabou, vão levar mais carga do Cris.” Tão bom 💚 pic.twitter.com/pFmsmZXJH8 — Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) September 20, 2022

وتقام النسخة المقبلة لليورو بعد عامين في ألمانيا، وبحلول ذلك الوقت سيصل عمر النجم البرتغالي إلى 39 عامًا، إلا أنه يتمسك بالاستمرار وقيادة منتخب بلاده.

ويعتبر كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي برصيد 117 هدفا، كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف على المستوى الدولي حول العالم.

كان رونالدو متواجدًا في بطولات يورو أعوام 2004، 2008، 2012، 2016 و2020، بالإضافة إلى كأس العالم أعوام 2006، 2010، 2014 و2018.

رونالدو كان حاول الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، لكن ناديه تمسك ببقائه.

وكان النجم البرتغالي نجح في كسر صيامه التهديفي هذا الموسم، الخميس الماضي، إذ سجل هدفا في مرمى فريق شيريف تيراسبول المولدوفي، بالجولة الثانية من مجموعات مسابقة الدوري الأوروبي.