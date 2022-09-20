كيف سيعمل ساوثغيت على إعادة إنجلترا لمستواها قبل كأس العالم؟

يتجه غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، إلى المباراتين الأخيرتين قبل نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم وهو يعلم أنه بحاجة إلى استعادة مستواه، خاصة أنه لم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات.

وستلعب إنجلترا في دوري الأمم، يوم الجمعة، أمام إيطاليا في سان سيرو في ميلانو ثم تستضيف ألمانيا، يوم الإثنين، في ويمبلي في آخر فرصتين أمام ساوثغيت لاستعادة بعض المشاعر الإيجابية حول فريقه.

وتعرضت إنجلترا وساوثغيت لصيحات الاستهجان في يونيو حزيران بعد الخسارة 4-صفر على أرضها أمام المجر، والتي جاءت بعد التعادل مع إيطاليا وألمانيا وخسارة خارج الأرض أمام المجر أيضا.

وقلل البعض من أهمية نتائج دوري الأمم في ظل أنها ليست بطولة كبرى وتأتي في نهاية موسم طويل، لكن مشاكل ساوثغيت الأخطر تكمن في عدم وجود أداء مطمئن للعديد من لاعبيه الأساسيين.

وكان ثنائي دفاع مانشستر يونايتد هاري ماغواير ولوك شو من العناصر الأساسية في مشوار بلوغ نهائي بطولة أوروبا العام الماضي، لكن تراجعهما كلفهما الابتعاد عن التشكيلة الأساسية في فريقيهما.

✅ Ivan Toney

✅ Eric Dier

❌ James Maddison

❌ Jadon Sancho 🤔 Gareth Southgate resisted wholesale changes for the September international break, but was that the right decision? Click the image for our 2022 World Cup special 👇 — WhoScored.com (@WhoScored) September 20, 2022

وأظهر ساوثغيت ثقته في ماغواير وشو من خلال اختيار تشكيلة مباراتي هذا الشهر، لكنه لم يضم لاعبين آخرين من مانشستر يونايتد هما المهاجم ماركوس راشفورد والجناح غادون سانشو.

وشارك الظهير الأيسر لتشيلسي بن تشيلويل، البديل الأول الواضح لتعويض شو، في التشكيلة الأساسية لناديه مرة واحدة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما خاض لاعب الوسط كالفن فيليبس دقائق محدودة منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي ويغيب عن الملاعب بسبب الإصابة.

وتلقى جوردان هندرسون، لاعب ليفربول، الذي غاب عن آخر ثلاث مباريات لناديه في جميع المسابقات بسبب الإصابة، استدعاء متأخرا اليوم بدلا من فيليبس.

وقال ساوثغيت: ”من الواضح أن لدينا مجموعة من اللاعبين.. الذين لا يلعبون كثيرا مع أنديتهم. هذا ليس مثاليا، لكننا نشعر أنهم كانوا، ويمكن أن يكونوا، لاعبين مهمين بالنسبة لنا. هذا ليس مثاليا، لكن لا يزال هناك الكثير من المباريات قبل قطر“.

وجاك غريليش لاعب مانشستر سيتي، من بين اللاعبين أيضا الذين تراجع مستواهم على مستوى الأندية، وما يزيد القلق أيضا تعرض الحارس الأساسي جوردان بيكفورد للإصابة.

ويأمل مدرب إنجلترا أن يوفر رحيم سترلينغ وهاري كين قوة هجومية كافية لضمان عدم ذهاب إنجلترا إلى قطر دون فوز في ست مباريات.

وفي الخط الخلفي، استدعى ساوثغيت إيريك داير بعد بداية قوية للموسم مع توتنهام هوتسبير رغم أنه شغل مركز لاعب الوسط في أغلب مبارياته السابقة مع منتخب بلاده.

وحتى تحصل إنجلترا على الزخم، سينتظر ساوثغيت الكثير من لاعبي الوسط الشبان مثل ديكلان رايس وميسون ماونت وجود بيلينغهام لبذل الجهد الضخم الذي كان غائبا في مباريات يونيو حزيران.

وسيكون الموعد النهائي لإعلان تشكيلات منتخبات كأس العالم هو 13 نوفمبر تشرين الثاني، على أن تبدأ إنجلترا مشوارها في المجموعة الثانية أمام إيران في 21 من ذلك الشهر.

وستلعب إنجلترا أيضا مع الولايات المتحدة وويلز في البطولة التي تختتم في 18 ديسمبر كانون الأول.