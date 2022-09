كيف سيعمل ساوثغيت على إعادة إنجلترا لمستواها قبل كأس العالم؟

يتجه غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، إلى المباراتين الأخيرتين قبل نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم وهو يعلم أنه بحاجة إلى استعادة مستواه، خاصة أنه لم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات.

وستلعب إنجلترا في دوري الأمم، يوم الجمعة، أمام إيطاليا في سان سيرو في ميلانو ثم تستضيف ألمانيا، يوم الإثنين، في ويمبلي في آخر فرصتين أمام ساوثغيت لاستعادة بعض المشاعر الإيجابية حول فريقه.

وتعرضت إنجلترا وساوثغيت لصيحات الاستهجان في يونيو حزيران بعد الخسارة 4-صفر على أرضها أمام المجر، والتي جاءت بعد التعادل مع إيطاليا وألمانيا وخسارة خارج الأرض أمام المجر أيضا.

وقلل البعض من أهمية نتائج دوري الأمم في ظل أنها ليست بطولة كبرى وتأتي في نهاية موسم طويل، لكن مشاكل ساوثغيت الأخطر تكمن في عدم وجود أداء مطمئن للعديد من لاعبيه الأساسيين.

وكان ثنائي دفاع مانشستر يونايتد هاري ماغواير ولوك شو من العناصر الأساسية في مشوار بلوغ نهائي بطولة أوروبا العام الماضي، لكن تراجعهما كلفهما الابتعاد عن التشكيلة الأساسية في فريقيهما.

