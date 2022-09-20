مانشستر سيتي يرسل طبيبا لمتابعة هالاند مع منتخب النرويج

قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن مانشستر سيتي أرسل الطبيب ماريو بافوندي لتدريبات منتخب النرويج لمراقبة نجمه إيرلينغ هالاند خلال فترة مشاركته مع منتخب بلاده في الأجندة الدولية.

ويشعر مانشستر سيتي بالسعادة للبداية الجيدة للمهاجم النرويجي الذي كلفهم 51،4 مليون جنيه استرليني للتعاقد معه من بروسيا دورتموند حيث سجل 14 هدف في أول 9 لقاءات في الموسم بكل المسابقات.

ويعرف مانشستر سيتي أن الموسم الأخير لإيرلينغ هالاند رفقة بروسيا دورتموند شهد تعرضه لعدة إصابات ويرغبون في التأكد من التزامه بإجراءات التدريب التي نجحت معهم بشكل جيد في الأسابيع الستة الأولى من الموسم.

وقال ستوله سولباكن مدرب النرويج أن ماريو بافوندي يعمل فعلا مع المنتخب كطبيب ثالث ولن يعمل فقط مع هالاند لكنه اعترف أن المهاجم أوصى بإضافة الطبيب للكواليس خلال لقاءات المنتخب في دوري الأمم الأوروبية.

ويغيب منتخب النرويج عن نهائيات كأس العالم في قطر 2022 ويشارك في المستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية حيث سيواجه منتخبي صربيا وسلوفاكيا ويحتل المركز الأول في مجموعته ب10 نقاط من 4 لقاءات و مرشح للصعود للمستوى الأول.

ويشارك إيرلينغ هالاند عن مانشستر سيتي في أول فترة دولية منذ التحاقه بالفريق رسميا ويرغب الفريق الإنجليزي في خلق علاقة جيدة بينه وبين منتخب النرويج.

وقال مصدر من النادي للصحيفة أن مانشستر سيتي يهدف إلى مشاركة التدريبات التي نجحت بشكل جيد خلال بداية هالاند المثيرة في إنجلترا مع منتخب بلاده.

وأكد المصدر أنهم تمكنوا من إدارته بعناية منذ أن انضم إليهم لأول مرة في 10 يوليو وحصدوا الفوائد حتى الآن.

ولا يعرف إن كان مانشستر سيتي سيواصل إرسال الطبيب ماريو بافوندي لمرافقة اللاعب كلما التحق بمنتخب بلاده حيث أن مشاركته القادمة ستكون في شهر آذار / مارس 2023.