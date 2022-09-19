ليفربول يحاول مجددا التعاقد مع فالفيردي من ريال مدريد

أفادت صحيفة ”ميرور“ البريطانية بأن الألماني يورغن كلوب وليفربول أعادا تحديد الأوروغواياني فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد كهدف لتجديد خط وسط الريدز.

وشهد ليفربول بشكل مطرد زيادة في متوسط أعمار لاعبيه في المواسم الأخيرة، وسيحاول الفريق تعزيز صفوفه في الصيف المقبل.

ونقلت ”ميرور“ عن صحيفة ”أس“ الإسبانية أن ليفربول حدد فالفيردي كلاعب مناسب لتعزيز خط وسط الريدز في السوق الصيفي المقبل بعد فشل ضم أوريلين تشواميني الذي فضل ريال مدريد.

ويشير التقرير إلى أن ليفربول كان على استعداد لدفع 85 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف للتعاقد مع فالفيردي، لكن بيع ريال مدريد لاعبه البرازيلي كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد أفسد أي صفقة محتملة.

وانتهى الأمر بليفربول باستعارة البرازيلي الآخر آرثر ميلو من يوفنتوس في اليوم الأخير من السوق الصيفي، لكن يبدو أن كلوب غير راض عن مستوى ميلو.

وبرز فالفيردي، 24 عامًا، كواحد من أبرز لاعبي ريال مدريد في الأشهر القليلة الماضية، ما وفر للفريق التوازن التكتيكي.

وكان فالفيردي حاسما أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حيث صنع الهدف الوحيد الذي سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور يوم 28 مايو الماضي في باريس.

واستمر مستوى فالفيردي المذهل في التطور وسجل أمس الأحد هدفا في فوز ريال مدريد 2/0 على أتلتيكو مدريد، وقبلها بأيام سجل هدفا على لايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وبالمجمل سجل فالفيردي بالفعل أربعة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، في المقابل سجل هدفاً واحداً فقط خلال الموسم الماضي بأكمله.

ودعا كارلو أنشيلوتي مدرب فالفيردي في ريال مدريد لاعب خط الوسط إلى إضافة المزيد من الأهداف، وقال مازحا إنه سيرمي جميع شهاداته التدريبية إذا لم يجعل اللاعب يسجل 10 أهداف على الأقل هذا الموسم.

وأضاف المدرب الإيطالي: ”لم أره مطلقًا يسدد بقوة بهذه الطريقة بقدمه اليسرى، لذا فهذا يُظهر أنه واثق من قدراته، ولديه الكثير من القدرات“.

وبدأ ريال مدريد مشواره بطريقة مثالية الموسم الحالي، حيث فاز في جميع مبارياته في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد الفوز 6 مرات في أول 6 جولات من الليغا، وفاز على سلتيك ولايبزيغ في أول جولتين في دوري أبطال أوروبا.