أندية الدوري الإنجليزي تدرس خطط إلغاء مباريات الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي وتعديل كأس الرابطة

تدرس أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اقتراح إلغاء عمليات الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي وإجراء تغييرات كبيرة على كأس الرابطة كجزء من ”صفقة جديدة“.

ويُعتقد أن المقترحات ستكون على رأس جدول الأعمال واجتماع المساهمين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء، وستحدد التغييرات كصفقة لإصلاح مدفوعات للأندية المنكوبة والأموال الموزعة على الدوري الإنجليزي لكرة القدم وفقًا لصحيفة ”ذا تايمز“.

وقالت الصحيفة إن مقترحات عام 2024 ستشهد إلغاء إعادة مباريات الدور الثالث والرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن هذا يجب أن يتم الاتفاق عليه مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وفيما يتعلق بكأس الرابطة، لن تضطر الأندية المشاركة في في المسابقات الأوروبية إلى التنافس في كأس الرابطة أو يمكن أن تكون الفرق المشاركة من لاعبين تحت سن 21 عاما.

ويأمل الدوري الإنجليزي الممتاز في تقليص قائمة المباريات للأندية التي أصبحت مزدحمة للغاية في السنوات الأخيرة، لكن التقرير يشير إلى أن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لن تطالب بإلغاء كأس الرابطة بالكامل أو أن تُلعب مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي جميعها في منتصف الأسبوع.

وتم اقتراح أنه لم يتم الاقتراب من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد، ولكن ستتم مناقشة إعادة مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقالت ”تايمز“ إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يمكن أن تؤيد إلغاء الإعادة لأنها قد تكون لديها فرصة أفضل للتقدم في البطولة من خلال ركلات الترجيح بدلا من إعادة المباراة.

ومع ذلك، حتى لو تم الاتفاق على ذلك، فلن يدخل الأمر حيز التنفيذ حتى بداية موسم 2024-2025.

وأصدرت الحكومة تحذيرًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه يتعين عليها الموافقة على صفقة ستشهد انتقال مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية إلى الدوريات الدنيا، أو سيتم وضع تشريع للتأكد من ذلك، حيث تهدف رابطة الدوري الإنجليزي لزيادة دخلها بمقدار 250 مليون جنيه إسترليني.

وستشهد الصفقة الجديدة منح أموال إلى فرق البطولة بناءً على مركزهم في الدوري.

وستشهد الأندية أيضًا تحديد حد لإنفاقها على أجور اللاعبين وعمليات النقل ورسوم الوكلاء بنسبة مئوية ثابتة من الإيرادات التي يحققونها.