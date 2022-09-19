من هي سونيا جرجس التي ظهرت مع محمد صلاح في دبي؟

انتشرت مؤخرا صور المصرية المولد سونيا جرجس مع النجم محمد صلاح خلال قضاء إجازته في دبي قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر لخوض مباراتين وديتين أمام النيجر وليبيريا على استاد الإسكندرية الأسبوع المقبل.

واستدعى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر سبعة محترفين في تشكيلة ضمت 27 لاعبا لخوض مباراتين وديتين مع النيجر وليبيريا، على رأسهم هداف ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح يودع الملكة إليزابيث https://t.co/89cRklcUk5 pic.twitter.com/bazuc9RQkI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 19, 2022

وقبل انضمامه لمعسكر مصر نشرت سونيا جرجس صورة إلى جوار صلاح لتلفت الأنظار لها، خاصة وأنها ليست الصورة الأولى لها مع نجم روما وتشيلسي السابق.

من هي سونيا؟

لذلك منذ انتشار الصورة بحث الكثيرون عن سونيا جرجس ليعرفوا من هي، وقد تبين عبر حسابها على تطبيق إنستغرام أنها مولودة في مصر وتعيش في إيطاليا منذ 21 عاما.

وقد مثلت مصر في مسابقة (ميس إيليت) لتغيير وجهة نظر الشعب الإيطالي عن مصر وأنها ليست مجرد أماكن سياحية، وقد حصلت على لقب ”ميس إيليت مصر“.

وانتقلت سونيا للعمل في دبي لتصبح مديرة في فندق سان بيتش حيث التقت مع صلاح مرتين والتقطت الصور معه وأحدثها خلال إجازته الأخيرة.

وكتبت سونيا عبر حسابها في إنستغرام أنها تعشق السفر والبحر، وهذا واضح من صورها التي معظمها جاء بملابس البحر أو حول الشاطئ.

ودرست سونيا التسويق وتحب ممارسة الرياضة لتحافظ على رشاقتها ولياقتها.

ومدد صلاح البالغ عمره 30 عاما تعاقده مع ليفربول ثلاثة أعوام في يوليو/ تموز الماضي، بعد أن أحرز 31 هدفا في الموسم الماضي الذي فاز خلاله ليفربول بكأسي الاتحاد والرابطة المحليين.

وكان صلاح قد ودع الملكة إليزابيث الثانية في جنازتها التي أقيمت يوم الاثنين عبر تغريدة مؤثرة، وكتب عبر حسابه على تويتر ”يودع شعب بريطانيا العظمى والعالم اليوم جلالة الملكة إليزابيث الثانية للمرة الأخيرة، إحياءً لإرثها وخدمتها الجليلة. مشاعري مع العائلة المالكة في هذا اليوم التاريخي والعاطفي“.