دي بروين: غريليش يتعرض لانتقادات غير عادلة لأنه لاعب إنجليزي

حرص البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، على الدفاع عن زميله جاك غريليش، الذي يتعرض للكثير من الانتقادات الفترة الماضية.

وقال دي بروين في تصريحات أبرزتها صحيفة ”الغارديان“، يوم الإثنين: ”الأمر لا يتعلق بكرة القدم. إنه بعيد عنها، هناك تركيز كبير على اللاعبين الإنجليز، ويميل الناس إلى معرفة ما يحدث معهم“.

وتابع: ”أشعر بأننا لاعبون أجانب، على سبيل المثال، إذا قضيت ليلة في الخارج، فلا يتم فحصنا كثيرا، لكن إذا خرج لاعب إنجليزي، يكون ذلك دائما في وسائل الإعلام“.

Kevin De Bruyne has an unusual theory on why Jack Grealish keeps coming up for criticismhttps://t.co/3IOgrBrZNr — ManchesterWorld (@MancWorldUK) September 19, 2022

وأشار: ”أعتقد أن الناس يفضلون إبداء رأيهم في هذا الأمر، اللاعب حر فيما يفعله خلال حياته الخاصة، لا يجب أن يهتم أحد، لكن الناس يهتمون بذلك“.

وشدد: ”مع كل الاحترام، لقد كان غريليش في أستون فيلا من قبل، هناك إذا خسرت مباراة، فهذه ليست نهاية العالم، لكن إذا خسرنا مباراة هنا فالأمر مختلف“.

وأتم: ”علينا أن نؤدي بقوة كل أسبوع ونفوز بالمباريات. هذا مختلف وما كان يحتاج غريليش للتكيف معه. كل ما يهم أن ننتصر ويقدم جاك أداء جيدا“.

وكان غريليش، قد أعرب مؤخرا عن سعادته بالتسجيل في شباك وولفرهامبتون، في المباراة التي حسمها فريقه بثلاثية نظيفة، يوم السبت الماضي، على ملعب مولينيو، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال غريليش في تصريحات عقب المباراة: ”مر وقت طويل لتسجيل ذلك الهدف، من الرائع دائما ترك البصمة، الجماهير على حق في طرح الأسئلة، حيث يتوجب علي تسجيل وصناعة المزيد من الأهداف“.

وأضاف: ”سيكون الحال دائما أن تتحدث الجماهير عني بعد الأموال التي أنفقت من أجل ضمي، لكن طوال مسيرتي لم أسجل عددًا كافيًا من الأهداف، وأحتاج إلى تطوير هذا الأمر“.

وأتم: ”من الرائع أن يدافع بيب غوارديولا عني، هو دائما رائع معي ويجب أن أتوجه بالشكر إليه على منحي الفرصة اليوم بعد العرض الذي قدمته يوم الأربعاء، الذي لم يكن الأفضل. أنا ممتن له“.