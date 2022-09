دي بروين: غريليش يتعرض لانتقادات غير عادلة لأنه لاعب إنجليزي

حرص البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، على الدفاع عن زميله جاك غريليش، الذي يتعرض للكثير من الانتقادات الفترة الماضية.

وقال دي بروين في تصريحات أبرزتها صحيفة ”الغارديان“، يوم الإثنين: ”الأمر لا يتعلق بكرة القدم. إنه بعيد عنها، هناك تركيز كبير على اللاعبين الإنجليز، ويميل الناس إلى معرفة ما يحدث معهم“.

وتابع: ”أشعر بأننا لاعبون أجانب، على سبيل المثال، إذا قضيت ليلة في الخارج، فلا يتم فحصنا كثيرا، لكن إذا خرج لاعب إنجليزي، يكون ذلك دائما في وسائل الإعلام“.

Kevin De Bruyne has an unusual theory on why Jack Grealish keeps coming up for criticismhttps://t.co/3IOgrBrZNr

— ManchesterWorld (@MancWorldUK) September 19, 2022