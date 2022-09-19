الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي: آرسنال يحلق بعيدا.. وجيرارد متمسك بالفوز القبيح

شهدت الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي العديد من المباريات المثيرة كما تم تأجيل عدة مباريات أخرى بسبب نقص في أعداد الشرطة لتأمين المباريات، وذلك لانشغالهم بجنازة الملكة الراحلة إليزابيث، التي تقام اليوم الاثنين.

وفي ما يلي أبرز نقاط بالجولة الماضية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

* طموح كونتي كبير في توتنهام

يؤمن أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير، بأن ترك سون هيونغ-مين على مقاعد البدلاء في أول 59 دقيقة أمام ليستر سيتي أظهر أن فريقه قريب من التتويج بلقب.

وخرج سون، هداف الدوري في الموسم الماضي برصيد 23 هدفا مناصفة مع محمد صلاح، من التشكيلة الأساسية عقب إخفاقه في هز الشباك في أول ثماني مباريات بالموسم.

لكن تأثيره كان مذهلا أمام ليستر حين سجل ثلاثة أهداف في غضون 14 دقيقة ليكلل فوز توتنهام 6-2 مع اقتسام الصدارة لمدة 24 ساعة.

وأقر كونتي بأن استبعاد سون قرار صعب، لكنه أثبت أن أيام ضمان أي لاعب للمشاركة الأساسية ولت بالفعل.

وأضاف ”أريد أن يفكر الفريق في الوصول لمستويات فائقة الجودة وألا يبقى في الوسط“.

* جيرارد متمسك بالفوز القبيح

حقق أستون فيلا فوزه الثاني بالموسم على حساب ساوثهامبتون بأداء فاتر، لكن المدرب ستيفن جيرارد لا يريد الاعتذار عن فوز قبيح.

ورغم تعادل فيلا مع حامل اللقب مانشستر سيتي لم يرتق فريق جيرارد للتطلعات هذا الموسم، لكنه تنفس الصعداء بالفوز على ساوثهامبتون.

وقال جيرارد ”لعبنا مباريات أفضل وخسرنا، في كرة القدم أحيانا يجب أن تنتصر بأداء قبيح“.

* آرسنال يحلق بعيدا.. لكن القادم أصعب

ظهر آرسنال بأداء واثق مجددا خلال الفوز 3-صفر على برنتفورد ليتمسك بصدارة الدوري مبكرا، ورد بطريقة مثالية على خسارته الأخيرة من مانشستر يونايتد.

وقال توماس فرانك مدرب برنتفورد، إن جودة آرسنال تجعله مرشحا حقيقيا لنيل اللقب، لكن يجب انتظار شهر آخر لتوقع أمر كذا.

وسيستضيف فريق المدرب ميكل أرتيتا الغريم توتنهام في قمة شمال لندن في أول مباراة بعد التوقف الدولي، وبعدها بثمانية أيام سيزور ليفربول وصيف بطل الموسم الماضي.

وبعد المباراتين سيزور ليدز يونايتد، وإذا نجح في البقاء على القمة بعد هذه المواجات سيكون فرانك محقا في توقعه.

* غريليش يحتاج إلى استمرارية

إذا أراد جاك غريليش حجز مكان بتشكيلة مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت في كأس العالم بقطر سيحتاج للاحتفاظ بنفس المستوى الذي قدمه خلال فوز مانشستر سيتي 3-صفر على وولفرهامبتون واندرارز يوم السبت.

وكان مستوى غريليش باهتا وسط الأسبوع خلال انتصار على بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا، ومن العدل القول إنه لم يبرر حتى الآن دفع 100 مليون جنيه إسترليني (114 مليون دولار) للتعاقد معه من أستون فيلا في بداية الموسم الماضي.

لكنه رد على المنتقدين بتسجيل هدفه الأول بالموسم بعد 55 ثانية أمام وولفرهامبتون وقدم عرضا ممتازا للتعبير عن قدراته الحقيقية، وقال بعد اللقاء إنه يدرك أن عليه تسجيل وصناعة المزيد من الأهداف، لكنه بحاجة للتصرف سريعا لضيق الوقت.

* إلى متى سيعتمد نيوكاسل على سانت-ماكسيمين فقط؟

راقب إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد فريقه بلا أنياب أمام دفاع بورنموث، ولا يبدو أن عودة الجناح المؤثر آلان سانت-ماكسيمين ستكون سريعة بما يكفي.

وكان اللاعب الفرنسي محور خطورة نيوكاسل الهجومية هذا الموسم، لكنه غاب عن ثلاث مباريات بالدوري منذ أصيب في عضلات الفخذ الخلفية الشهر الماضي، وافتقده الفريق بشدة أمام بورنموث بعد الاستحواذ التام على الكرة دون فاعلية.