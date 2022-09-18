بعمر 15 عاما و181 يوما.. إيثن نوانيري من آرسنال أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي

أصبح إيثن نوانيري البالغ عمره 15 عاما أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما شارك كبديل في تشكيلة آرسنال الذي استعاد صدارة المسابقة بفوزه السهل 3/0 على ملعب برنتفورد، اليوم الأحد.

ومنحت أهداف ويليام ساليباوغابرييل جيسوس التقدم 2/0 لفريق المدرب ميكل أرتيتا في الشوط الأول، قبل أن يكمل فابيو فييرا الثلاثية في الدقيقة 49.

15 – Con 15 años y 181 días, Ethan Nwaneri 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 del @ArsenalEspanol (nacido en 2007) es el primer jugador menor de 16 años que juega en toda la historia de la Premier League y, además, supera a Harvey Elliott 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (16 años y 30 días) como el jugador más joven en la competición. Perla — OptaJose (@OptaJose) September 18, 2022

وشارك نوانيري، البالغ عمره 15 عاما و181 يوما، بدلا من فييرا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ليصبح أول لاعب أصغر من 16 عاما يشارك في الدوري الممتاز.

وأصغر لاعب سابق شارك في البطولة كان هارفي إيليوت لاعب ليفربول حاليا، وكان عمره 16 عاما و38 يوما عندما خاض أول مباراة له في الدوري الممتاز مع فريقه السابق فولهام.

وتلقى آرسنال أول هزيمة هذا الموسم في مباراته الأخيرة على ملعب مانشستر يونايتد لكنه لم يتعرض لأي خطر اليوم، وسيطر على المباراة منذ البداية.

وهزّ ويليام ساليبا الشباك بضربة رأس للضيوف في الدقيقة 17 عندما أرتقى عاليا وحول تمريرة عرضية من بوكايو ساكا على القائم البعيد.

ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يتجاوز برينتفورد ويستعيد الصدارة من مانشستر سيتي https://t.co/9WrOfBCUhN pic.twitter.com/R4rONJCG4q — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 18, 2022

وبضربة رأس أخرى بعد 11 دقيقة ضاعف آرسنال تقدمه عندما أرسل جرانيت تشاكا تمريرة عرضية متقنة إلى غابرييل جيسوس من الناحية اليسرى، قابلها المهاجم البرازيلي برأسه قوية في المرمى.

وحُسمت المباراة بالنسبة لبرنتفورد بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني بفضل تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عبر لاعب الوسط البرتغالي فابيو فييرا، ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك.

وقال تشاكا لاعب وسط آرسنال: ”نملك عقلية مختلفة هذا الموسم. نواصل العمل ونتدرب مثلما نلعب ولدينا لاعبين يمكنهم إحداث الفارق. سعيد للغاية لأننا نسير في الطريق الصحيح لكن لا يزال الطريق طويل أمامنا“.

ويتصدر آرسنال المسابقة برصيد 18 نقطة من أول سبع مباريات في الموسم، بينما يتأخر مانشستر سيتي حامل اللقب بفارق نقطة واحدة، فيما يملك منافسه في شمال لندن توتنهام هوتسبير 17 نقطة أيضا.

ويحتل برنتفورد المركز التاسع بتسع نقاط، لكن المدرب توماس فرانك قال إن فريقه خسر أمام منافس حقيقي على اللقب.

وأضاف: ”خسرنا 0/3 أمام متصدر الدوري الممتاز. لقد قلت من قبل إنه فريق كبير. أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا، ليس 10 من 10 لكن إذا كنت تريد الفوز أو الخروج بشيء من فريق متألق فلا يمكن أن تتلقى هدفا من كرة ثابتة ثم يأتي الهدف الثاني بنفس الطريقة“.

وتابع: ”خسرنا المباراة، أكره الهزيمة لكنهم يتصدرون ترتيب المسابقة ولا يمكن الجدال في ذلك، لقد قدموا مباراة رائعة. بالنظر إلى الكفاءة التي يتمتع بها الفريق (آرسنال) يجب أن يكون منافسا على اللقب“.