إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

رياضة

كولينز ينتظر جاك غريليش 25 دقيقة للاعتذار عن التدخل المتهور
تاريخ النشر: 18 سبتمبر 2022 14:59 GMT
تاريخ التحديث: 18 سبتمبر 2022 16:15 GMT

كولينز ينتظر جاك غريليش 25 دقيقة للاعتذار عن التدخل المتهور

انتظر الإيرلندي الشمالي ناثان كولينز، لاعب وولفرهامبتون، 25 دقيقة بعد صافرة النهاية للاعتذار وجها لوجه لجاك غريليش، نجم مانشستر سيتي، بعد التدخل المتهور. عندما

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

انتظر الإيرلندي الشمالي ناثان كولينز، لاعب وولفرهامبتون، 25 دقيقة بعد صافرة النهاية للاعتذار وجها لوجه لجاك غريليش، نجم مانشستر سيتي، بعد التدخل المتهور.

عندما ذهب كلا اللاعبين للحصول على الكرة في أقصى يسار خط التماس، انطلق كولينز وركل غريليش في منتصف المنطقة، وهو التدخل الذي دفع الحكم أنتوني تايلور لطرد كولينز في الدقيقة 33.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ إنه بعد ذلك انتظر المدافع كولينز، الذي تبلغ قيمته السوقية 20.5 مليون جنيه إسترليني لمدة 25 دقيقة حتى انتهى غريليش من الاحتفال وإجراء مقابلات بعد المباراة للاعتذار.

ويشير التقرير إلى أن الدولي الإيرلندي الشمالي أصر على أنه لم يكن ”خبيثا“ وأنه كان يسعى للحصول على الكرة.

وقالت الصحيفة إن غريليش قبل الاعتذار بعد التدخل المتهور، لكنه أخبر زملاءه أن ساقه هي التي تؤلم أكثر بعد أن سقط أسفل حذاء كولينز على جسده.

وشارك كولينز في جميع مباريات فريقه وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكنه سيواجه الآن خطر الإيقاف لثلاث مباريات؛ بسبب تدخله المتهور وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“.

وخسر وولفرهامبتون المباراة على أرضه أمام مانشستر سيتي بنتيجة 0/3، حيث وقع جاك غريليش الهدف الأول بعد 55 ثانية من صافرة البداية، قبل أن يسجل إيرلينغ هالاند الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 16، في حين سجل فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 69.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 17 نقطة من 7 مباريات في المركز الثاني مع توتنهام، ويبتعدان بنقطة وحيدة عن المتصدر آرسنال، أما وولفرهامبتون فيملك 6 نقاط في المركز السادس عشر (مؤقتا).

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play