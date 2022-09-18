كولينز ينتظر جاك غريليش 25 دقيقة للاعتذار عن التدخل المتهور

انتظر الإيرلندي الشمالي ناثان كولينز، لاعب وولفرهامبتون، 25 دقيقة بعد صافرة النهاية للاعتذار وجها لوجه لجاك غريليش، نجم مانشستر سيتي، بعد التدخل المتهور.

عندما ذهب كلا اللاعبين للحصول على الكرة في أقصى يسار خط التماس، انطلق كولينز وركل غريليش في منتصف المنطقة، وهو التدخل الذي دفع الحكم أنتوني تايلور لطرد كولينز في الدقيقة 33.

Ridiculous challenge from Collins on Grealish bloody hell #WOLMCI pic.twitter.com/xAOYbW6l1V — Irfan (@_IrfanAnwar_) September 17, 2022

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ إنه بعد ذلك انتظر المدافع كولينز، الذي تبلغ قيمته السوقية 20.5 مليون جنيه إسترليني لمدة 25 دقيقة حتى انتهى غريليش من الاحتفال وإجراء مقابلات بعد المباراة للاعتذار.

ويشير التقرير إلى أن الدولي الإيرلندي الشمالي أصر على أنه لم يكن ”خبيثا“ وأنه كان يسعى للحصول على الكرة.

وقالت الصحيفة إن غريليش قبل الاعتذار بعد التدخل المتهور، لكنه أخبر زملاءه أن ساقه هي التي تؤلم أكثر بعد أن سقط أسفل حذاء كولينز على جسده.

وشارك كولينز في جميع مباريات فريقه وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكنه سيواجه الآن خطر الإيقاف لثلاث مباريات؛ بسبب تدخله المتهور وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“.

وخسر وولفرهامبتون المباراة على أرضه أمام مانشستر سيتي بنتيجة 0/3، حيث وقع جاك غريليش الهدف الأول بعد 55 ثانية من صافرة البداية، قبل أن يسجل إيرلينغ هالاند الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 16، في حين سجل فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 69.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 17 نقطة من 7 مباريات في المركز الثاني مع توتنهام، ويبتعدان بنقطة وحيدة عن المتصدر آرسنال، أما وولفرهامبتون فيملك 6 نقاط في المركز السادس عشر (مؤقتا).