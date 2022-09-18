ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يتجاوز برينتفورد ويستعيد الصدارة من مانشستر سيتي

استعاد آرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه 3/0 على مضيفه برينتفورد، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من المسابقة.

ووقع ويليام ساليبا الهدف الأول لآرسنال من ضربة رأسية مستغلا ضربة ركنية لعبها بوكايو ساكا.

وعزز المهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس تقدم آرسنال بالهدف الثاني في الدقيقة 28 من ضربة رأس بعد كرة متقنة من جرانيت تشاكا.

ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 49 سجل فابيو فييرا ثالث أهداف آرسنال من تسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وهذه رابع مواجهة بين آرسنال وبرينتفورد في مختلف المسابقة، فاز الغانرز 3 مرات، وفاز برينتفورد مرة.

ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 18 نقطة من 7 مباريات في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز متقدما بنقطة وحيدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. أما برينتفورد فيملك 9 نقاط في المركز التاسع.

وفي وقت لاحق يلعب إيفرتون مع ويستهام. وفي أبرز مباريات الجولة التاسعة من المقرر أن يلعب آرسنال مع توتنهام هوتسبير، وفولهام مع نيوكاسل يونايتد، وليفربول مع برايتون، وتشيلسي مع كريستال بالاس، ومانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد.