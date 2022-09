ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يتجاوز برينتفورد ويستعيد الصدارة من مانشستر سيتي

استعاد آرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه 3/0 على مضيفه برينتفورد، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من المسابقة.

ووقع ويليام ساليبا الهدف الأول لآرسنال من ضربة رأسية مستغلا ضربة ركنية لعبها بوكايو ساكا.

