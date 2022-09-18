ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

دخل غابرييل خيسوس، نجم آرسنال، في صراع هدافي الدوري الإنجليزي، بعد هدفه الذي أحرزه في شباك برينتفورد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء الأحد، على ملعب ”غريفين بارك“ في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل خيسوس هدفه في الدقيقة 28 ليضيف الهدف الثاني للغانرز، حيث سجل الأول ويليام ساليبا في الدقيقة 17.

ووصل خيسوس للهدف الرابع له ليدخل في المركز الرابع بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي التي يتصدرها إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي برصيد 11 هدفا، ثم يأتي خلفه ألكسندر ميتروفيتش، نجم فولهام، وهاري كين، نجم توتنهام، برصيد 6 أهداف، ثم إيفان توني، لاعب برينتفورد، برصيد 5 أهداف.

ودخل آرسنال المباراة أمام برينتفورد، تحت قيادة الإسباني مايكل أرتيتا، وعينه على العودة مجدداً إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما انتزع مانشستر سيتي القمة بشكل مؤقت، عقب الانتصار على وولفرهامبتون، ليقف الجانرز في المركز الثالث، برصيد 15 نقطة، حصدها من الانتصار في 5 مباريات والخسارة مرة وحيدة منذ بداية الموسم، على يد مانشستر يونايتد.

وعلى الجانب الآخر، يقف برينتفورد في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط، حصدها من تحقيق الانتصار في مباراتين، والتعادل 3 مرات والخسارة مرة وحيدة منذ بداية الموسم الجاري.

ويعد فريق آرسنال المستفيد الأكبر من توقف بطولة الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي، حدادًا على وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عامًا، بعدما استعاد لاعبيه المصابين.

وتم تأجيل الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، والتي كان من المقرر إقامتها السبت والأحد والإثنين الماضي على الترتيب؛ حدادًا على وفاة ملكة بريطانيا.