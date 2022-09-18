سون بعد "الهاتريك" في شباك ليستر سيتي: تخلصت من الإحباط والطاقة السلبية

قال سون هيونغ-مين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إنه تخلص من الإحباط والطاقة السلبية بسبب عدم تسجيل أهداف في الأسابيع الماضية بهز الشباك ثلاث مرات خلال الفوز 6-2 على ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت.

وخرج سون، الذي تقاسم جائزة هداف الموسم الماضي مع محمد صلاح مهاجم ليفربول، من التشكيلة الأساسية عقب صيامه عن التسجيل في ثماني مباريات بجميع المسابقات.

لكن مهاجم كوريا الجنوبية رد بقوة بتسجيل ثلاثية رائعة في غضون 14 دقيقة عقب نزوله بديلا لريتشارليسون في الدقيقة الـ59.

🗣️ “Poor finishing to be honest also a little bit of bad luck.” Son Heung-min on his slow start to the season and why the goals hadn’t been coming for him until now. 🇰🇷 pic.twitter.com/1kqXxQTefM — Football Daily (@footballdaily) September 17, 2022

وأبلغ سون هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عقب الانتصار ”إنه شعور مذهل، لم أصدق عندما سجلت، شعرت بأنني تخلصت من كل الإحباط والسلبية وهذا أسعدني جدا“.

وأضاف ”كرة القدم مجنونة أحيانا، رفضت الكرة دخول المرمى في أوقات ثم سكنت الشباك ثلاث مرات كما حدث اليوم وتغير كل شيء، تعلمت الكثير من هذه الفترة الصعبة، احتاج للعمل بجدية لاغتنام هذه الفرصة.

”حالفني الحظ في ثلاثة أهداف وأنا فخور حقا“.

وبهذا الفوز تساوى توتنهام مع حامل اللقب مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 17 نقطة، لكن آرسنال قد ينتزع القمة إذا هزم برنتفورد، اليوم الأحد.

كونتي

وكان أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، قال مازحًا إن سون يمكن أن يبدأ على مقاعد البدلاء مرة أخرى بعد أن شهدت ”التجربة“ الناجحة له تسجيل هاتريك في 30 دقيقة ضد ليستر سيتي.

وقال كونتي في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”أنا سعيد حقًّا من أجل سون هيونغ، أنت تعرف ما أفكر به تجاهه، قلت له إذا كنت ستسجل ثلاثة أهداف في 30 دقيقة ربما يمكننا تكرار هذه التجربة، لكنني كنت أمزح“.

وأضاف ”أعتقد أنه من المهم أن نفهم جيدًا أنه عندما تلعب الكثير من الألعاب المتتالية، عندما لا تكون متعبًا بدنيًّا، يمكن أن تكون متعبًا ذهنيًّا، ولا يمكنك لعب كل مباراة“.

وأردف ”لكنني كنت لاعبًا وأنا أعلم أنك تريد أن تلعب مباريات ضخمة – أن تلعب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز هما بطولتان كبيرتان – لقد بدأوا في فهم التناوب“.

وأردف ”أن يكون لدي لاعب بمستوى سون على دكة البدلاء يعني أنه في لحظة واحدة يمكنني تغيير المباراة، وأيضًا مع التناوب في الدفاع اليوم وعندما جاء بيسوما أعطانا الكثير من القوة والطاقة وأعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح لنا“.