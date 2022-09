سون بعد "الهاتريك" في شباك ليستر سيتي: تخلصت من الإحباط والطاقة السلبية

قال سون هيونغ-مين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إنه تخلص من الإحباط والطاقة السلبية بسبب عدم تسجيل أهداف في الأسابيع الماضية بهز الشباك ثلاث مرات خلال الفوز 6-2 على ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت.

وخرج سون، الذي تقاسم جائزة هداف الموسم الماضي مع محمد صلاح مهاجم ليفربول، من التشكيلة الأساسية عقب صيامه عن التسجيل في ثماني مباريات بجميع المسابقات.

لكن مهاجم كوريا الجنوبية رد بقوة بتسجيل ثلاثية رائعة في غضون 14 دقيقة عقب نزوله بديلا لريتشارليسون في الدقيقة الـ59.

