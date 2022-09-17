كونتي يشيد برد فعل سون على جلوسه كبديل بتسجيل "هاتريك" في مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي

تلقى أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير، الرد الذي كان يحلم به عندما رد سون هيونغ-مين على جلوسه على مقاعد البدلاء بتسجيل ثلاثية مذهلة خلال الفوز 6-2 على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وبعد خوض ثماني مباريات في جميع المسابقات بدون هدف، ترك كونتي اللاعب الكوري الجنوبي سون خارج التشكيلة الأساسية أمام ليستر.

وبعد مرور ساعة تقريبا من اللعب شارك سون بدلا من ريتشارليسون، المنضم هذا الصيف، وسجل اللاعب الكوري ثلاثة أهداف في 14 دقيقة ليقود توتنهام لتقاسم صدارة الترتيب.

🗣️ “Three goals in 30 minutes, maybe we can repeat this experience. I was joking.” 😅 Antonio Conte on benching Son Heung-min for him to come on to score a hat-trick against Leicester City. pic.twitter.com/jozgbKnAIN — Football Daily (@footballdaily) September 17, 2022

وكان سون قد تقاسم صدارة هدافي الدوري الموسم الماضي برصيد 23 هدفا لكنه افتقر لحدته المعتادة هذا الموسم، وتمسك كونتي بقراره بإبعاده عن التشكيلة الأساسية.

وقال كونتي لشبكة سكاي سبورتس: ”أنا سعيد حقا من أجل سوني اليوم، أنت تعرف ما أفكر به بخصوص اللاعب“.

وأضاف: ”قلت له إذا كنت ستسجل ثلاثة أهداف في 30 دقيقة، فربما يمكننا تكرار هذه التجربة، لكنني كنت أمزح. أنا محظوظ، لدي مجموعة جيدة حقا من اللاعبين وهم أناس جيدون حقا“.

ترتيب الدوري الإنجليزي.. "هاتريك" سون يقود توتنهام لاكتساح ليستر سيتي ويرتقي للوصافة https://t.co/gC1Lxz6QEP pic.twitter.com/Ujjm6xb8GW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 17, 2022

وأوضح كونتي قراره بمزيد من التفصيل: ”كنت لاعبا. كل لاعب يريد أن يلعب كل مباراة لكنك تفقد الطاقة البدنية والقوة الذهنية.

”في بعض الأحيان لا تفهم هذا وتعتقد أنه يمكنك اللعب ولكن الأداء ينخفض. التناوب مفيد للفريق ولمصلحة اللاعب. إذا اكتسبت الطاقة ولعبت بالطريقة التي لعب بها سون، فسيكون الجميع سعداء“.

ومع عودة سون إلى مستواه، وتسجيل هاري كين هدفه السادس في الدوري هذا الموسم، وظهور ريتشارليسون بشكل إيجابي، واستمرار ديان كولوسيفسكي في إثارة الإعجاب، ومع قرب عودة لوكاس مورا من الإصابة، فإن كونتي بات يملك مجموعة هائلة من الخيارات الهجومية.

ويعتقد كونتي أن مثل هذه المنافسة بين اللاعبين ستمثل الطريقة الوحيدة التي يمكن لتوتنهام من خلالها محاولة المنافسة على اللقب.

وقال كونتي للصحفيين ”في بعض الأوقات، يجب أن أتخذ قرارات مهمة.. سوني لن يمثل مشكلة أبدا. إنه لاعب رائع وهو أحد أفضل اللاعبين في فريقي مع هاري“.