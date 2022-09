كونتي يشيد برد فعل سون على جلوسه كبديل بتسجيل "هاتريك" في مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي

تلقى أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير، الرد الذي كان يحلم به عندما رد سون هيونغ-مين على جلوسه على مقاعد البدلاء بتسجيل ثلاثية مذهلة خلال الفوز 6-2 على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وبعد خوض ثماني مباريات في جميع المسابقات بدون هدف، ترك كونتي اللاعب الكوري الجنوبي سون خارج التشكيلة الأساسية أمام ليستر.

وبعد مرور ساعة تقريبا من اللعب شارك سون بدلا من ريتشارليسون، المنضم هذا الصيف، وسجل اللاعب الكوري ثلاثة أهداف في 14 دقيقة ليقود توتنهام لتقاسم صدارة الترتيب.

🗣️ “Three goals in 30 minutes, maybe we can repeat this experience. I was joking.” 😅

