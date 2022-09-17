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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. "هاتريك" سون يقود توتنهام لاكتساح ليستر سيتي ويرتقي للوصافة
تاريخ النشر: 17 سبتمبر 2022 18:32 GMT
تاريخ التحديث: 17 سبتمبر 2022 19:20 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي.. "هاتريك" سون يقود توتنهام لاكتساح ليستر سيتي ويرتقي للوصافة

اكتسح فريق توتنهام نظيره ليستر سيتي (6-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وافتتح يوري

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اكتسح فريق توتنهام نظيره ليستر سيتي (6-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح يوري تيليمانس التسجيل لليستر سيتي في الدقيقة السادسة، بينما تعادل هاري كين في الدقيقة الثامنة لتوتنهام.

واستطاع توتنهام التقدم في الدقيقة 21، عن طريق إيريك داير، بينما تمكن جايمس ماديسون من التعادل في الدقيقة 41.

وفي شوط المباراة الثاني، تقدم رودريغو بينتانكور في الدقيقة 47 بعد خطأ فادح في دفاعات ليستر سيتي.

وتمكن سون هيونغ مين من كسر أزمة الصيام التهديفي التي أصابته هذا الموسم، وسجل الهدف الرابع لفريق توتنهام في الدقيقة 73.

الهدف جاء بعد تمريرة من رودريغو بيتانكور، حيث وصلت الكرة إلى سون الذي انطلق بها من منتصف الملعب ونجح في تسديدها من خارج منطقة الجزاء، بشكل أكثر من رائع، لتهز الشباك ويسجل هدفه الأول هذا الموسم.

وفي الدقيقة 83، تمكن سون من تسجيل الهدف الثاني له والخامس للديوك، بعد تمريرة من هاري كين، ليكرر ما فعله في هدفه الأول، ويسدد كرة صاروخية تهز الشباك.

كما سجل سون الهدف الثالث له، ”هاتريك“، والسادس لفريق توتنهام، في الدقيقة 86 وألغاه الحكم بداعِ وجود حالة تسلل، ولكن تقنية الفيديو أقرت بصحته.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق توتنهام المركز الثاني برصيد 17 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تذيل فريق ليستر سيتي الترتيب بنقطة وحيدة.

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