غوارديولا يشيد بالهداف جاك غريليش بعد فوز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون

أشاد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بالهداف جاك غريليش عقب فوز فريقه 3-صفر على وولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وافتتح غريليش التسجيل بعد 55 ثانية بعد أن تعرض لانتقادات بسبب الأداء الباهت في الفوز على بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي فضلا عن افتقاره إلى تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة منذ انتقاله إلى سيتي العام الماضي من أستون فيلا مقابل مئة مليون جنيه إسترليني (114 مليون دولار).

وكان غوارديولا سريعا في الدفاع عن لاعبه قبل المباراة وشعر بالثقة بعد أداء حيوي خلال مباراة شهدت طرد مدافع وولفرهامبتون ناثان كولينز ببطاقة حمراء مباشرة.

وقال غوارديولا لشبكة ”بي.تي. سبورت“ عن غريليش: ”لقد لعب بشكل جيد حقا، وكان قويا وسجل هدفا جيدا، إنه لا يفقد الكرة، كان أداء جيدا منه“.

ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسقط وولفرهامبتون ويرتقي للصدارة "مؤقتا" https://t.co/QXgd1V1KXa pic.twitter.com/6z5vxaZAM5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 17, 2022

واعترف غوارديولا بأن فريقه عانى في بعض الأحيان، خاصة في أول 25 دقيقة من الشوط الثاني عندما استحوذ وولفرهامبتون على الكرة.

وأضاف المدرب الإسباني: ”بدأت المباراة بشكل جيد بالنسبة لنا بتسجيل أول هدفين والطرد. لكن من الصعب المجيء إلى هنا ضد هذا الفريق بالجودة التي يتمتعون بها للاحتفاظ بالكرة.

”عانينا كثيرا في الشوط الثاني حتى أحرزنا الهدف الثالث عن طريق فيل (فودن)، لم نتمكن من الحصول على الكرة وهذا تقدير كبير لوولفرهامبتون.

”في لحظات كنا جيدين، عانينا بعض الشيء في لحظات أخرى، لكن من أجل ذلك أعطي الفضل للمنافس“.

وستشارك مجموعة من لاعبي سيتي الدوليين مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولية، ويأمل غوارديولا في عودتهم بدون إصابات قبل مباراة فريقه المقبلة ضد منافسه التقليدي مانشستر يونايتد في الثاني من أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وقال: ”أتمنى عودة اللاعبين بكامل لياقتهم، دوري الأمم مهم بالنسبة لهم وكذلك لإقناع مدربيهم بأنهم يستحقون المشاركة في كأس العالم، لذلك أنا أفهم مدى أهمية ذلك بالنسبة لهم“.